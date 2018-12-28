18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-3°C
/ Завтра: +0
$ 69.52р
79.66р
12:31 28.12.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
28.12.2018 11:37
Печать

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Цивилизации» и «Шуваловском»

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Цивилизации» и «Шуваловском»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» завершила строительство сразу нескольких домов в жилых комплексах комфорт-класса «Цивилизация» и «Шуваловский», возводимых в Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Общая площадь введенной недвижимости составила почти 173,5 тыс. кв. м.

В проекте «Цивилизация» в эксплуатацию сданы сразу три корпуса (№№ 8-10) общей площадью почти 92 тыс. кв. м, из которых 56,5 тыс. кв. м жилая. Сданные дома рассчитаны на 1138 квартир. При этом в продаже осталась единственная однокомнатная квартира площадью 51 кв. м, остальное жилье в сданных корпусах продано. Ключи будущим жителям планируется выдать до 30 июня 2019 года. Жилье будет передано с полностью готовой отделкой. 

Жилой комплекс «Цивилизация» от «Группы ЛСР» – это проект городского значения, в результате реализации которого вдоль береговой линии Невы вырастет новый микрорайон. Более 800 тыс. кв. м недвижимости и почти 200 тыс. кв. м зон рекреации; 4 детских сада, 2 школы и детское образовательное учреждение, совмещающее детский сад и начальную школу; 4478 машиномест в наземных и подземных автостоянках – это одни из многих параметров, которые говорят о масштабе проекта.

В «Цивилизации» появится собственный прогулочный бульвар длиной почти 1 км. В нескольких минутах ходьбы от места застройки находится станция метро «Улица Дыбенко». На автомобиле по набережной можно быстро выехать на КАД и добраться до центра города. 

А в жилом комплексе «Шуваловский» компания завершила строительство еще двух корпусов №№ 13 и 14. Общая площадь введенных домов составила почти 81,5 тыс. кв. м, жилая – чуть более 46 тыс. кв. м. На сегодняшний день все 1140 квартир проданы. Ключи будущим жителям планируется выдать до 30 июня 2019 года.

Напомним, что на днях «Группа ЛСР» сдала еще два дома «Шуваловского» (корпуса №19 и №20), где также все квартиры к моменту сдачи были проданы. На сегодня 16 корпусов из 24 запланированных в проекте уже построены. 

Концепция «Шуваловского», в котором запроектирована 8731 квартира, не предполагает студий. Зато, например, здесь есть прекрасные двухкомнатные квартиры с просторной кухней и двумя санузлами. Дополнительные места для гардеробной и прачечной делают жилое пространство еще практичнее и комфортнее. Отдельного внимания заслуживают просторные четырех- и пятикомнатные квартиры евроформата с живописными видами на Шуваловский карьер, к примеру, в доме №23, продажи в котором стартовали в ноябре этого года.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс "Шуваловский" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/

Комплекс «Цивилизация» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
28.12.2018 11:40

Сегодня авиакомпания «Уральские авиалинии» празднует 25-летний юбилей

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - базовая компания Урала - за 25 лет стала одним из ведущих авиаперевозчиков России.
ПАО «Группа ЛСР»
28.12.2018 11:37

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Цивилизации» и «Шуваловском»

«Группа ЛСР» завершила строительство сразу нескольких домов в жилых комплексах комфорт-класса «Цивилизация» и «Шуваловский», возводимых в Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Общая площадь введенной недвижимости составила почти 173,5 тыс. кв. м.
Группа компаний «Пионер»
27.12.2018 17:26

В апарт-отеле YE’S на Социалистической выведены в продажу офисные помещения

Офисный блок общей площадью почти 2 тыс. кв. м занимает второй этаж комплекса.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2018 17:03

Аэрофлот открыл продажу билетов на Майорку

Начало регулярных полетов по маршруту Москва - Пальма-де-Майорка - Москва планируется с 1 июня 2019 года.
Автор: Сергей Николаев
27.12.2018 16:35

Градсовету Петербурга представили комплексный жилой проект в Курортном районе

На Градостроительном Совете Санкт-Петербурга проектное бюро АО «БКН-проект» представило концепцию комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ) в Курортном районе, площадью 105 Га.
Группа компаний «ЦДС»
27.12.2018 16:16

Корпуса «Б» и «В» ЦДС «Новое Янино» получили ЗОС

Группа ЦДС получила заключение о соответствии корпусов «Б» и «В» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино» требованиям технических регламентов. В ближайшее время объекты введут в эксплуатацию.
ПСК
27.12.2018 14:07

Строительный холдинг «ПСК» подвёл итоги года

В 2018 году «ПСК» ввёл в эксплуатацию два ЖК в центре Санкт-Петербурга, анонсировал пять новых комплексов бизнес-класса и увеличил объём работ в генподряде до 1 млн кв. м.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
27.12.2018 13:17

«России» вручена премия Ambassador’s Award

Авиакомпания «Россия» удостоена награды Ambassador’s Award от посла Индонезии в РФ и Республике Беларусь за значительный вклад в развитие двусторонних экономических отношений.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
27.12.2018 12:59

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию Абинскому электрометаллургическому заводу

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставило ООО «Абинский электрометаллургический завод» кредитную линию с лимитом 1.5 млрд рублей. Кредитное соглашение оформлено на два года для финансирования текущей деятельности компании.
Группа компаний «ЦДС»
27.12.2018 12:16

Группа ЦДС предлагает ипотеку на паркинги в сданных домах

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставит ипотеку для приобретения машиномест в сданных домах Группы ЦДС.
Вячеслав Заренков/ фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
27.12.2018 12:07

С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Председатель Совета директоров Группы «Эталон» Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством!
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
27.12.2018 11:41

Рыжий Кот Группы «Эталон» посетил Рождественскую ярмарку и вручил детям подарки

Пионерская площадь Санкт-Петербурга на несколько дней превратилась в одну из главных рождественских достопримечательностей. За несколько дней перед ТЮЗом выросли деревянные домики, сказочные световые инсталляции, сцена и каток. Рыжий Кот – талисман Группы «Эталон» – посетил Рождественскую ярмарку и поздравил вместе с Дедом Морозом детей с наступающими праздниками.