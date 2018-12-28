«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Цивилизации» и «Шуваловском»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» завершила строительство сразу нескольких домов в жилых комплексах комфорт-класса «Цивилизация» и «Шуваловский», возводимых в Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Общая площадь введенной недвижимости составила почти 173,5 тыс. кв. м.

В проекте «Цивилизация» в эксплуатацию сданы сразу три корпуса (№№ 8-10) общей площадью почти 92 тыс. кв. м, из которых 56,5 тыс. кв. м жилая. Сданные дома рассчитаны на 1138 квартир. При этом в продаже осталась единственная однокомнатная квартира площадью 51 кв. м, остальное жилье в сданных корпусах продано. Ключи будущим жителям планируется выдать до 30 июня 2019 года. Жилье будет передано с полностью готовой отделкой.

Жилой комплекс «Цивилизация» от «Группы ЛСР» – это проект городского значения, в результате реализации которого вдоль береговой линии Невы вырастет новый микрорайон. Более 800 тыс. кв. м недвижимости и почти 200 тыс. кв. м зон рекреации; 4 детских сада, 2 школы и детское образовательное учреждение, совмещающее детский сад и начальную школу; 4478 машиномест в наземных и подземных автостоянках – это одни из многих параметров, которые говорят о масштабе проекта.

В «Цивилизации» появится собственный прогулочный бульвар длиной почти 1 км. В нескольких минутах ходьбы от места застройки находится станция метро «Улица Дыбенко». На автомобиле по набережной можно быстро выехать на КАД и добраться до центра города.

А в жилом комплексе «Шуваловский» компания завершила строительство еще двух корпусов №№ 13 и 14. Общая площадь введенных домов составила почти 81,5 тыс. кв. м, жилая – чуть более 46 тыс. кв. м. На сегодняшний день все 1140 квартир проданы. Ключи будущим жителям планируется выдать до 30 июня 2019 года.

Напомним, что на днях «Группа ЛСР» сдала еще два дома «Шуваловского» (корпуса №19 и №20), где также все квартиры к моменту сдачи были проданы. На сегодня 16 корпусов из 24 запланированных в проекте уже построены.

Концепция «Шуваловского», в котором запроектирована 8731 квартира, не предполагает студий. Зато, например, здесь есть прекрасные двухкомнатные квартиры с просторной кухней и двумя санузлами. Дополнительные места для гардеробной и прачечной делают жилое пространство еще практичнее и комфортнее. Отдельного внимания заслуживают просторные четырех- и пятикомнатные квартиры евроформата с живописными видами на Шуваловский карьер, к примеру, в доме №23, продажи в котором стартовали в ноябре этого года.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Жилой комплекс "Шуваловский" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/

Комплекс «Цивилизация» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/