Банк России предупредил о возможном росте инфляции в начале 2019 года

Инфляция в России уже в начале 2019 года из-за повышения НДС может достичь 5,5%, говорится в комментарии ЦБ РФ по инфляционным ожиданиям.

Банк России отмечает, что граждане сейчас больше не ждут снижения инфляции. "Ожидание населением повышения инфляции в целом оправдано: по прогнозу Банка России, инфляция вырастет в начале 2019 года прежде всего под влиянием повышения НДС. В результате в начале года она может достичь 5,5%", – отмечает регулятор.

ЦБ предполагает, что темп прироста потребительских цен начнет замедляться во втором полугодии 2019 года и вернется к 4% в первой половине 2020 года.