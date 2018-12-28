Первоклассница из Петербурга отправилась в одиночное путешествие к Деду Морозу. Бабушку поезд ждать не стал

Слишком быстро стартовавший поезд до Великого Устюга разлучил бабушку и внучку на вокзале в Петербурге. Девочка осталась одна в вагоне. Пожилой даме помогли догнать состав и продолжить путешествие.

Как сообщили «Фонтанке» в транспортном СК по Северо-Западу 28 декабря, накануне бабушка с внучкой прибыли на такси к Ладожскому вокзалу. Обе предвкушали новогоднее путешествие в Великий Устюг. Пожилая дама наняла грузчика, чтобы тот помог справиться с увесистым багажом, заодно и сопроводил ребёнка в вагон. Сама пенсионерка замешкалась и пропустила отправление поезда. Об уехавшей первоклашке она сразу сообщила в полицию.

Состав догнали на станции Волховстрой, бабушку воссоединили с ребенком. Они продолжили путешествие в резиденцию Деда Мороза.

Сейчас произошедшее изучают в Следственном комитете. У силовиков есть вопросы к родственникам девочки и сотрудникам РЖД, посадившим несовершеннолетнюю в вагон без сопровождения.