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Происшествия
28.12.2018 11:20
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Очередная смерть из-за выезда на встречку: под Выборгом таксист не удержался в полосе

Ещё один выезд на встречную полосу унёс человеческую жизнь. На этот раз причиной был не обгон: водитель просто не удержал машину в своей полосе, и его унесло влево.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, вчера около 20 часов на 62-м километре дороги Молодёжное – Черкасово, по предварительной версии, 48-летний водитель Daewoo на правом закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался во встречный Volvo, за рулём которого был 37-летний мужчина.

Как сообщает 28 декабря «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД по Выборгскому району Ленобласти, водитель Daewoo, таксист из Выборга, скончался в выборгской ЦРБ. Госпитализирован и 42-летний пассажир Volvo – с различными травмами, в состоянии лёгкой степени тяжести. 

Очередная смерть из-за выезда на встречку: под Выборгом таксист не удержался в полосе

Напомним, за последние дни в области произошло несколько смертельных аварий из-за выезда на встречку.

25 декабря на трассе «Кола» погиб водитель «Мазды», в лоб которой приехал УАЗ

26 декабря под Бокситогорском под встречный манипулятор подставился водитель ВАЗ-2107 и погиб.

27 декабря на трассе Вологда – Новая Ладога в том же Бокситогорском районе случилось два лобовых столкновения с двумя фурами. В первом пострадали пять человек и один умер.

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