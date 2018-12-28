В центре Петербурга пассажир с гранатой напрашивался к таксистам бесплатным попутчиком. Его не поняли и сдали полиции

В Петербурге задержан 23-летний любитель бесплатных поездок на такси. Он убеждал водителей подвезти себя, показывая гранату.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около шести утра 28 декабря у магазина «Стокманн» на улице Восстания таксисты были поглощены общением с незнакомцем, который ходил от машины к машине и навязывался в попутчики.

«Из кармана доставал гранату и предлагал бесплатно проехаться», – уточнили очевидцы.

Таксисты такому предновогоднему тарифу не обрадовались. Позвонили по «112», сообщили о вооруженном мужчине. Приехали сотрудники Росгвардии, задержали подозреваемого. У него оказался муляж гранаты. Мужчину передали полицейским, которые для профилактической беседы отвели его в ближайший отдел.