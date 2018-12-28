После новогодних корпоративов в Петербурге ищут двух мужей и сумку

Бесследным исчезновением двух сотрудников закончились предновогодние корпоративы в Петербурге. Еще одному загулявшему с коллегами повезло больше — домой он вернулся, но без тёплых вещей, документов и брендовой туалетной воды.

Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, накануне о пропаже человека в полицию Калининского района заявила уроженка Казахстана, которая с ночи ждала домой своего 35-летнего супруга. В пять вечера 26 декабря тот надел белую в клетку рубашку, накинул пиджак и ушёл на корпоратив. Подробностями вечеринки, как и адресом, не делился, на связь больше не выходил. Прождав вторую половину до шести утра, женщина забила тревогу.

Хватилась 50-летнего супруга и жительница Сестрорецка. Засиживаться с коллегами ее муж не собирался и уже в девять вечера среды направился к дому. Позвонил с Гагаринской улицы, 6, но не появился и через сутки.

На этом фоне потеря 31-летнего жителя Фрунзенского района скорее неприятна. После вечеринки рядом со станцией метро «Площадь Ленина» он лишился спортивной сумки, а вместе с ней – вязаных варежек с шапкой, документов, кошелька с банковской картой и телефона. Дороже всего после гаджета оценил туалетную воду Hugo Boss. Полицейским признался: винить некого – перебрал.