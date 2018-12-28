Споры о стене продлили шатдаун в Америке. Федеральное правительство не работает

Американский конгресс вновь не смог принять бюджет, в связи с чем частичная приостановка работы правительства (так называемый шатдаун) продолжится. Камнем преткновения между республиканцами и демократами стало строительство стены на границе с Мексикой, соорудить которую намерен президент Дональд Трамп.

Как сообщает 28 декабря Reuters, следующее заседание палаты представителей и сената пройдет 31 декабря. Но так как две политические силы могут не договориться, шатдаун, вероятно, продолжится и в начале 2019 года.

Работу приостановили многие федеральные ведомства, среди которых Минфин, МВД, Госдепартамент, а также санкционное подразделение OFAC. Из-за этого может зависнуть решение об исключении компаний Олега Дерипаски из санкционного списка.

Ранее американский президент заявил о своей готовности к длительной приостановке работы ведомств. По мнению Трампа, «американское общество требует стену» на границе с Мексикой за $5,7 млрд, чтобы защититься от тысяч мигрантов, стремящихся попасть в США.