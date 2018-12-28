На Сахалине проходят обыски по делу «крабового короля» Олега Кана. Бизнесмен мог скрыться в Японии

В домах людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, которого называют «крабовым королем» Сахалина, начались обыски 28 декабря. Сам Олег Кан, по информации СМИ, покинул Россию.

По предварительной информации, мероприятия в Южно-Сахалинске проходят в рамках уголовного дела, которое возбудили после выхода в эфир на канале «Россия» фильма «Крабовая ловушка — 2». По версии следователей, компания, которой руководит Кан, занималась незаконным экспортом морских деликатесов.

Пресс-секретарь УФСБ России по Сахалинской области сообщила телеканалу «360», что были получены сведения, что с начала 2000 года на территории Дальнего Востока незаконный промысел проводила организованная группа лиц. Она, по данным ведомства, занимается контрабандой камчатского краба. Его стоимость намеренно занижалась, чтобы уменьшить таможенные платежи.

В фильме также говорилось, что в 2010 году был убит работавший в этой сфере предприниматель Валерий Пхиденко. Олега Кана вначале подозревали в качестве организатора убийства, однако в СК не нашли достаточных подтверждений этому.

Предполагается, что после показа фильма Олег Кан вылетел в Японию на личном самолете.