Фонд «Долго и счастливо» благодарит петербуржцев за помощь в сборе подарков для одиноких стариков

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» благодарит всех, кто откликнулся и помог собрать новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек, которые находятся на лечении в больницах Петербурга. Всего было собрано 258 подарочных наборов.

Изначально планировалось собрать подарки для пациентов Максимилиановской больницы. Но, как рассказали «Фонтанке» в фонде, подарков получилось так много, что 50 наборов передали пожилым людям, которые проходят лечение в больнице им. Кащенко.

«В каждом наборе была качественная футболка, носочки, красивое полотенчико, мягкая мочалка и игрушка. Подарков получилось так много, что мы передали 50 наборов тем, кто проходит лечение на отделениях для пожилых людей больницы им. Кащенко. Там тоже есть нуждающиеся одинокие бабушки и дедушки», – рассказали в фонде.

Кроме того, были собраны качественные средства по уходу за кожей, что крайне необходимо для людей, которые длительное время находятся без движения. Также среди подарков были наборы для вышивки, пазлы и эспандеры – всё это пригодится на отделении реабилитации, где пожилым людям после инсульта помогают восстановить мелкую моторику.

«Огромное спасибо тем, кто привез в больницу угощения и гирлянды. Мы смогли устроить настоящий праздник с фруктами и сладостями. Друзья, благодаря вашей помощи, Новый год и Рождество приходят не только в дом к каждому нашему герою, но даже и в больницы. Туда, где так мало положительных эмоций и радости. Спасибо вам за чудо!» – поблагодарили в фонде «Долго и счастливо».