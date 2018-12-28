Новогодняя декада: время развлекаться

Новогодние каникулы продлятся целых 10 дней – с 30 декабря по 8 января. Для жителей проекта «Образцовые кварталы», который застройщик «Терминал-Ресурс» реализует в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, праздничная декада обещает быть веселой и активной.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Благодаря удачному месторасположению на Царскосельских холмах новоселы ЖК могут проводить досуг не только в границах своего квартала, но и в ближайших пригородах Пушкина и Павловске, а также в Московском районе. Рассказываем, какие мероприятия ждут детей и взрослых сразу после Нового года.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Новогодние представления для детей приготовил Интерактивный музей-театр «Сказки Пушкина». 2 и 4 января ребят ждет праздничная программа «Волшебные часы Дедушки Мороза», а также постановка «Зимушка-Зима», полная веселых игр и затей. 3 и 5 января совершить путешествие в мир русской сказки предлагает интерактивная программа-приключение «Зимней сказочной порой….». 6 января детей от 3 лет и взрослых ждет «Рождественская история» – «вертепный» спектакль, представляющий евангельский сюжет в стихотворной форме, и программа «Рождественский вечерок», в которой историю Рождества Христова разыграют с помощью кукол под старинные песнопения.

Ждет гостей и Кукольный театр сказки. Со 2 по 5 января здесь будет идти спектакль «Как найти Снегурочку?», где сказочные герои и веселые скоморохи будут искать внучку Деда Мороза вместе со зрителями. 6-8 января театр представит классику жанра – постановку «Щелкунчик и Мышиный король» по знаменитой сказке Гофмана.

КВЦ «ЭкспоФорум» со 2 по 9 января организует познавательно-развлекательный семейный космопарк «Мировой Новый год». Масштабное новогоднее пространство включает квест-викторину «Гражданин Галактики», VR-зону, аттракционы, космокухню, 100 мастер-классов и волшебный мюзикл «Черномор» по сказкам Пушкина с 3D-мэппингом. Дети и взрослые будут путешествовать по новогодней Вселенной, познакомятся с разными традициями встречи Нового года, узнают интересные факты о космосе и даже займутся межпланетным спортом. В прошлом году такой космопарк собрал 22 тысячи человек.

Любителям кинематографа стоит отправиться 2, 6, 7 или 8 января в Дом молодежи «Царскосельский», где их ждет новогодняя кинопремьера «Щелкунчик и четыре королевства» – волшебный сюжет в новом прочтении.

3 января днем здесь же покажут спектакль «Новогодняя лесная сказка» для детей 4-7 лет. Маленькие зрители смогут перевоспитать коварного Волка и хитрую Лису и помочь Дедушке Морозу и Снегурочке.

А вечером Дом молодежи приглашает взрослых посмотреть лирическую комедию «Интимная жизнь», которая уже 10 лет идет с аншлагами. Зрителей ждут вечные сюжеты, интересное режиссерское решение, яркая драматургия.

Тему взаимоотношения полов продолжит Санкт-Петербургский Театр танца «Искушение» с программой «Мужчина vs Женщина». Постановка, которая состоится 4 января также в ДМ «Царскосельский», представляет собой истории и размышления, выраженные словами и пластикой тела. Кульминацией станут танцы под дождем – завораживающее зрелище!

Дом молодежи порадует и поклонников классической эстрады. 5 января здесь состоится концерт легендарного ВИА «Самоцветы». За 47 лет существования коллектив завоевал всесоюзную известность и любовь и стал поистине народным.

Ну а 6 января в ДМ снова ждут маленьких зрителей, для которых приготовлен спектакль «Снежная королева». Детей ждут увлекательная история, яркие декорации, музыкальные номера и интерактивные игры.

Не остались в стороне от организации праздничного досуга и библиотеки. 5 января Центральная районная детская библиотека приглашает детей на развлекательную программу «Сказки Зимы», включающую мультфильмы, сказочную викторину и конкурсы. Взрослым книголюбам предлагается другое мероприятие: 6 января в библиотеке-филиале №1 поэты и писатели Пушкина и Павловска соберутся на «Рождественской встрече». Также дети и взрослые смогут увидеть коллекцию авторских кукол Ларисы Мустафаевой. Выставка проходит до 10 января в Центральной районной библиотеке им. Д. Н. Мамина-Сибиряка.

Удивительный подарок любителям праздничных фотосессией приготовил Государственный музей-заповедник «Павловск». На весь период зимних каникул Парадный плац Павловского дворца превратится в «Зимний сказочный сад». Пространство украсят оригинальные скульптурные композиции, созданные дизайнером Милой Шуман. Героями экспозиции станут Герда, нарядные фрейлины, северные олени. Зимняя сказка оживет благодаря сотням гирлянд и искусственных цветов, которые украсят инсталляцию. Центрами праздника станут огромная белая ель и величественный трон Снежной Королевы. Детей также порадуют подвижные игры на свежем воздухе.

Кроме того, 3 и 4 января ГМЗ «Павловск» приглашает юных посетителей на театрализованное представление «Новогодние истории в Павловском дворце» по мотивам фантастических рассказов Дж. Родари.

И, наконец, информация для тех, кто не мыслит новогодние праздники без спорта и различных активностей. Центр физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» приглашает всех желающих на рождественские катания на коньках. Покататься можно будет 3, 4 и 6 января с 14.00 на хоккейных площадках Пушкинского района, с 4 по 8 января с 13.00 – на катке стадиона «Павловск». Организованы в Пушкинском районе и лыжные трассы. Гонки можно будет устроить: в Пушкине – в Александровском, Баболовском, Буферном, Нижнем парках, а также на бульваре А. Толстого, д. 48 и в Павловске – на Садовой ул., д.20.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Желаем провести каникулы интересно и активно!

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