Сегодня авиакомпания «Уральские авиалинии» празднует 25-летний юбилей

фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"

Авиакомпания «Уральские авиалинии» - базовая компания Урала - за 25 лет стала одним из ведущих авиаперевозчиков России.

Сегодня это 47 современных аэробусов, 250 маршрутов, 25 стран и более 60 миллионов перевезенных пассажиров. Три бумеранга на логотипе перевозчика означают, что самолеты всегда возвращаются в аэропорт — они оснащены по последнему слову техники.

Дата создания авиакомпании – 28 декабря 1993 года. «Уральские авиалинии» появились в результате разделения Свердловского авиапредприятия на «Аэропорт Кольцово и авиакомпанию. «Уральские авиалинии» сохранили за собой основные службы с личным составом, несколько стоянок и парк воздушных судов, состоявшего из самолетов отечественного производства: 14- Ту-154Б, 4 – Ил-86, 3 – Ан-24, 4 – Ан-26, 5 – Ан-12.

Постепенно авиапарк, состоящий из самолетов советского производства, был заменен на лайнеры европейского концерна Airbus. Теперь в авиапарке только лайнеры семейства Airbus А-320. С увеличением авиапарка увеличилось и количество направлений: теперь «Уральские авиалинии» летают от Испании до Японии.

Для удобства пассажиров в авиакомпании нет «безбагажных» тарифов: минимальный вес багажа – 10 кг, а также есть несколько возможностей сэкономить: участие в программе лояльности «Крылья», билеты по субсидированным тарифам, «Московский абонемент».

Авиакомпания искренне благодарит вас за то, что выбираете «Уральские авиалинии» для своих путешествий! Будем рады видеть вас снова и постараемся сделать все возможное, чтобы ваш перелет прошел максимально комфортно.

Ваши мечты – наши крылья!