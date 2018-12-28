В Петербурге после ночи корпоративов пришлось спасать работников скорой. Загулявший вступил в бой с медиками

Неделя предновогодних корпоративов прибавила забот работникам скорой в Петербурге. Медикам приходится не только приводить в чувство загулявших офисных клерков, но и отбиваться от тех, в ком алкоголь пробуждает зверские чувства.

О нападении на медиков в центре Северной столицы рассказали очевидцы 28 декабря. По их словам, нетрезвый гуляка искал, на ком выместить злость. Около восьми утра у 48-го дома на набережной Мойки ему встретилась машина скорой.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина открывает дверь автомобиля, вытаскивает из салона фельдшера и начинает размахивать кулаками. Дерущиеся валятся на снег. На помощь к медику приходит водитель, вместе они смиряют буяна.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нашему изданию сообщили следующее: «Сегодня около девяти часов утра от бригады медиков поступило сообщение с просьбой о помощи для доставления нетрезвого пациента в больницу. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции оперативно прибыли на место и помогли медикам доставить нетрезвого гражданина в медучреждение. По данному факту проводится проверка».

По данным «Фонтанки», фельдшер не получил серьёзных травм, больничный ему не потребуется.