Путин подписал закон, смягчающий наказание за экстремизм в Сети

Закон о частичной декриминализации за «разжигание» в СМИ и соцсетях подписал 27 декабря президент Владимир Путин. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Совет Федерации одобрил законопроект 21 декабря, а вносил его в парламент сам глава государства. Статья 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) теперь будет использоваться в новой редакции. В тексте нормы сказано: деяние будет подпадать под уголовные рамки только после того, как совершившее его лицо привлекут за подобное к административной ответственности. Причем важен временной промежуток: оба эпизода должны относиться к одному году.

Физические лица за «разжигающие» лайки и репосты будут наказываться штрафом до 20 тыс. руб., до 100 часов принудительных работ или до 15 суток ареста. Максимальный штраф для юридических лиц составляет 500 тыс. рублей.

Сейчас человек, нарушивший ст. 282 УК РФ, наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительными работами от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы от двух до пяти лет.

Напомним, тема привлечения к уголовной ответственности за экстремистские публикации приобрела особую остроту в последнее время, что связано с большим числом дел за «разжигание». Правозащитники и общественные деятели уже не раз просили президента пересмотреть позицию государства к таким деяниям.