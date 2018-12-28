Российские автомобилисты получили «скидку» на оплату запоздавших штрафов. Но ходить по инстанциям придется самим

Закон о продлении двадцатидневного периода оплаты автомобильного штрафа «со скидкой» в случае запоздалого получения извещения подписал президент России Владимир Путин. Документ 28 декабря опубликован на портале правовой информации.

«В случае, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная лицу, привлеченному к административной ответственности, по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения такого постановления, указанный срок подлежит восстановлению судьей, органом, должностным лицом, вынесшим такое постановление», — говорится в тексте закона.

Ходатайствовать должен сам получивший штраф автомобилист.

Документ был инициирован правительством России во исполнение решения Конституционного суда РФ, принятого по жалобе водителя. Автомобилист был оштрафован за превышение скорости в Подмосковье, но извещение о штрафе пришло ему позднее 20-дневного льготного срока. Восстановить льготный период в центре видеофиксации ГИБДД по Московской области отказались. Водитель подал жалобу в Можайский городской суд, но она осталась без рассмотрения. В итоге автомобилист обратился в Конституционный суд, и тот встал на его сторону.