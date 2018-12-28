Протаранивший поезд в Кудрово водитель маршрутки оказался любителем высоких скоростей. За год его 9 раз штрафовали за нарушение ПДД

Водитель маршрутки, въехавший накануне в грузовой локомотив в областном поселке Кудрово, не слишком дотошно относится к правилам дорожного движения. Как стало известно «Фонтанке» 28 декабря, 58-летнего автолюбителя в течение уходящего года девять раз штрафовали за несоблюдение ПДД.

Трижды в момент нарушения мужчина находился за рулём маршрутки (два из них зафиксировали рядом с железнодорожным переездом на улице Дыбенко).

Большая часть протоколов – за превышение скорости, также водителя заставали за рулём без ремня безопасности.

Ранее владелец компании «Никкос» Юрий Никишин заявил, что не имеет претензий к своему сотруднику. А в произошедшем, по его мнению, виноват неработающий светофор.

Столкновение маршрутки и поезда произошло 27 декабря, неподалеку от грузовой станции Нева. Пострадали четверо, в том числе ребенок, все – пассажиры 491-й маршрутки, они получили легкие травмы. В ГИБДД и ОЖД утверждают, что водитель ехал на красный сигнал.