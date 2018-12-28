Счетная палата: Росалкогольрегулирование тратит слишком много денег при заключении госконтрактов

Счетная палата заявила о недостаточном контроле за производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта. В надзорном ведомстве считают, что Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка​ (Росалкогольрегулирование) выполняет эти функции «недостаточно эффективно». Об этом говорится в сообщении Счетной палаты, поступившем в РБК.

По данным палаты, за последние два года (с 2016 по 2018) Росалкогольрегулирование получило из федерального бюджета 5,8 млрд руб., почти половина из которых (около 45%) ушла на содержание центрального аппарата ведомства и его территориальных органов, а больше половины (55%) из которых были потрачены на закупки для госнужд, в том числе на меры по пресечению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкоголя.

Для реализации этих мер служба заключила 18 госконтрактов с единственной организацией — АО «Росспиртпром».

«Конкурсная документация содержала требования, которые практически исключали возможность участия в аукционе иных исполнителей», — отмечает Счетная палата, отмечая также, что Росалкогольрегулирование недостаточно следило за тем, как Росспиртпром выполняет свои обязательства по договорам. Компания не вовремя принимала на хранение изъятую продукцию и оборудование и не обеспечивала их сохранность.

Кроме того, Счетная палата выяснила, что из-за недостатков в действующем законодательстве Росалкогольрегулирование каждый месяц тратит 4 млн руб. на содержание на складах Росспиртпрома более 220 единиц автотранспорта: это машины, которые перевозили нелегальный алкоголь, закон требует изымать такой транспорт, но не указывает, как его после этого можно реализовать.

Ведомство подчеркивает, что в 2018 году ситуация не изменилась и сохранится и в следующем году.

Замглавы Росалкогольрегулирования Владислав Заславский заявил, что служба подготовила план по устранению недостатков.