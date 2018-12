«Это не инопланетяне». Взрыв трансформатора сменил цвет неба над Нью-Йорком и напугал горожан

Небо над Нью-Йорком в США окрасилось в оттенки голубого и изумрудного вечером 27 декабря. Горожане заподозрили нашествие инопланетян, но власти поспешили успокоить, что причина феномена вполне земная и техногенная.

#Manhattan #nyc really weird how the sky turned this blue and then shut down... wonder what happened! All neighbors scared! pic.twitter.com/HCkNK6yiVA

Фотографии и видео необычного цвета ночного неба над Нью-Йорком активно распространялись в социальных сетях с комментариями о возможном космическом вторжении. Полиция города поспешила сообщить, что свечение стало результатом взрыва трансформатора на заводе энергетической компании Consolidated Edison в районе Куинса в Нью-Йорке. Точные причины инцидента и данные о возможных пострадавших уточняются. Известно, что на предприятии произошел пожар, но правоохранители заверили, что никакой «внеземной деятельности» не происходило.

People describe hearing a boom, feeling a vibration and seeing the sky turn green. Again —we are told it was a transformer explosion at a @ConEdison building in Astoria, Queens. I’m heading in that direction with my @CBSNewYork crew. Will update here. pic.twitter.com/gdGCjVWVfS