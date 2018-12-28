«Русал» выбрал нового председателя совета директоров. В компанию приходит экс-советник Николя Саркози

Производитель алюминия «Русал» объявил о том, что новым председателем совета директоров с 1 января 2019 года будет Жан-Пьер Тома. Сообщение распространялось на на фондовой бирже Гонконга 28 декабря.

Тома — экономист. При экс-президенте Франции Николя Саркози был его советником по вопросам сотрудничества с Россией. Автор книг по теории бизнеса.

26 декабря стало известно о том, что в отставку с этой должности после шести лет работы ушел Маттиас Варниг, что было одним из условий исключения «Русала» из санкционного списка США. Акции компании после объявления об отставке Варнига выросли как в Гонконге, так и в Москве.

19 декабря Минфин США уведомил конгресс о решении исключить UC Rusal, а также En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка в течение месяца. Одним из условий являлось сокращение доли Дерипаски в холдинге En+, крупнейшем акционере UC Rusal и «Евросибэнерго».

Серьезные экономические трудности начались у Олега Дерипаски 6 апреля 2018 года, когда Минфин США внес его самого и его компанию Rusal в очередной санкционный список. За первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. В Вашингтоне заявили, что могут рассмотреть снятие ограничений с Rusal, если Дерипаска потеряет контроль над компанией. Ранее олигарх отказывался принимать условия вывода его компаний из-под санкций.