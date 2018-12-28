Путин подписал закон об отмене роуминга внутри России. Переплаты будут вне закона с июня 2019 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий внутрисетевой роуминг для сотовой связи внутри страны. Документ опубликован на портале правовой информации 28 декабря.

Закон устанавливает, что на территории РФ оператор устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах субъекта РФ, где он получал номер. Уточняется, что оплате подлежит звонок абоненту, находящемуся за пределами территории РФ. Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года.

Госдума приняла закон 19 декабря. По словам одного из авторов законопроекта, лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, абоненты смогут сэкономить 36 млрд руб. за 2019 год.

Федеральная антимонопольная служба считает роуминг внутри страны нарушением и регулярно штрафует операторов сотовой сети за ловкое списание средств со счетов абонентов. Например, по этой причине 18 декабря ФАС оштрафовала «большую тройку» на 2,2 миллиона рублей. Оплатить штраф компании обязаны в течение 60 дней.