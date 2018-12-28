Огородились за 200 миллионов. На границе Крыма и Украины появилось заграждение с вибродатчиками и видеокамерами ночного видения

На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков. Об этом 28 декабря сообщило крымское пограничное управление Федеральной службы безопасности, отметив, что проект разрабатывали с 2015 года.

По словам собеседника агентства РИА Новости, которые приводит РБК, инженерные сооружения на расстоянии более 60 километров состоят из двух комплексов. Первый состоит из вибрационных датчиков, а второй из радиолучевых датчиков с видеокамерами ночного видения и возможностью видеотрансляции.

В ФСБ объяснили, что строительство заграждения связано с «возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства», а также с целью пресечения контрабанды.

В 2017 году агентство ТАСС указывало, что обустройство заграждения обошлось более чем в 200 млн руб. Речь шла в том числе о строительстве забора высотой более двух метров в Красноперекопском районе Крыма.

В середине декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, что «на последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом». Его слова подтвердила официальный представитель ведомства Мария Захарова, которая не исключила, что «в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям». При этом глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что бояться украинской армии не стоит, так как «там три резиновых лодки осталось».