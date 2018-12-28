В Финляндии по требованию США задержали жительницу Петербурга. Ей вменяют наркотики и отмывание денег

Под арестом в финском городе Вантаа находится жительница Петербурга Тэрада Мира. По пути на ярмарку ее достал ордер Интерпола.

Об этом 27 декабря сообщает Znak.com со ссылкой на ТАСС. Россиянку задержали ещё 15 декабря, когда та проходила зону таможенного и пограничного контроля, далее она собиралась лететь в Испанию. 30-летняя девушка оказалась в списках розыска Интерпола.

До 2017 года ее звали Оксана Вовк, с 2013 до 2016 арестованная жила в США. Теперь ее подозревают в отмывании денег и нарушении антинаркотических законов. Мира отрицает вину, поэтому финны отправили в Вашингтон требования обосновать обвинения. Девушке назначен бесплатный адвокат, она может совершать звонки, жалоб у дипломатов и самой задержанной на условия содержания нет.

Крайний срок ответа США отмечен как 29 января 2019 года.