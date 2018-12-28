18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: +0
$ 68.88р
78.39р
02:57 28.12.2018
Расширенный поиск

Происшествия
28.12.2018 01:05
Печать

В Финляндии по требованию США задержали жительницу Петербурга. Ей вменяют наркотики и отмывание денег

Под арестом в финском городе Вантаа находится жительница Петербурга Тэрада Мира. По пути на ярмарку ее достал ордер Интерпола.

Об этом 27 декабря сообщает Znak.com  со ссылкой на ТАСС. Россиянку задержали ещё 15 декабря, когда та проходила зону таможенного и пограничного контроля, далее она собиралась лететь в Испанию. 30-летняя девушка оказалась в списках розыска Интерпола.

До 2017 года ее звали Оксана Вовк, с 2013 до 2016 арестованная жила в США. Теперь ее подозревают в отмывании денег и нарушении антинаркотических законов. Мира отрицает вину, поэтому финны отправили в Вашингтон требования обосновать обвинения. Девушке назначен бесплатный адвокат, она может совершать звонки, жалоб у дипломатов и самой задержанной на условия содержания нет.

Крайний срок ответа США отмечен как 29 января 2019 года.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа компаний «Пионер»
27.12.2018 17:26

В апарт-отеле YE’S на Социалистической выведены в продажу офисные помещения

Офисный блок общей площадью почти 2 тыс. кв. м занимает второй этаж комплекса.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2018 17:03

Аэрофлот открыл продажу билетов на Майорку

Начало регулярных полетов по маршруту Москва - Пальма-де-Майорка - Москва планируется с 1 июня 2019 года.
Автор: Сергей Николаев
27.12.2018 16:35

Градсовету Петербурга представили комплексный жилой проект в Курортном районе

На Градостроительном Совете Санкт-Петербурга проектное бюро АО «БКН-проект» представило концепцию комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ) в Курортном районе, площадью 105 Га.
Группа компаний «ЦДС»
27.12.2018 16:16

Корпуса «Б» и «В» ЦДС «Новое Янино» получили ЗОС

Группа ЦДС получила заключение о соответствии корпусов «Б» и «В» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино» требованиям технических регламентов. В ближайшее время объекты введут в эксплуатацию.
ПСК
27.12.2018 14:07

Строительный холдинг «ПСК» подвёл итоги года

В 2018 году «ПСК» ввёл в эксплуатацию два ЖК в центре Санкт-Петербурга, анонсировал пять новых комплексов бизнес-класса и увеличил объём работ в генподряде до 1 млн кв. м.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
27.12.2018 13:17

«России» вручена премия Ambassador’s Award

Авиакомпания «Россия» удостоена награды Ambassador’s Award от посла Индонезии в РФ и Республике Беларусь за значительный вклад в развитие двусторонних экономических отношений.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
27.12.2018 12:59

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию Абинскому электрометаллургическому заводу

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставило ООО «Абинский электрометаллургический завод» кредитную линию с лимитом 1.5 млрд рублей. Кредитное соглашение оформлено на два года для финансирования текущей деятельности компании.
Группа компаний «ЦДС»
27.12.2018 12:16

Группа ЦДС предлагает ипотеку на паркинги в сданных домах

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставит ипотеку для приобретения машиномест в сданных домах Группы ЦДС.
Вячеслав Заренков/ фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
27.12.2018 12:07

С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Председатель Совета директоров Группы «Эталон» Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством!
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
27.12.2018 11:41

Рыжий Кот Группы «Эталон» посетил Рождественскую ярмарку и вручил детям подарки

Пионерская площадь Санкт-Петербурга на несколько дней превратилась в одну из главных рождественских достопримечательностей. За несколько дней перед ТЮЗом выросли деревянные домики, сказочные световые инсталляции, сцена и каток. Рыжий Кот – талисман Группы «Эталон» – посетил Рождественскую ярмарку и поздравил вместе с Дедом Морозом детей с наступающими праздниками.
Компания Л1
27.12.2018 11:39

ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов» от компании Л1 аккредитованы еще одним банком

Компания Л1 получила аккредитацию в Банке ВТБ на квартиры в ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов».
Компания Л1
27.12.2018 10:58

Компания Л1: ЖК «Премьер Палас» сдан досрочно

25 декабря 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов третьей, последней очереди ЖК «Премьер Палас». Таким образом, строительство комплекса бизнес-класса завершилось на полгода раньше намеченного срока.