Вице-губернатор Бондаренко: "Метрострой" задолжал городу, банкам, подрядчикам и рабочим 23 млрд рублей

Компания "Метрострой" в сумме должна различным организациям 23 млрд рублей. Об этом 27 декабря на закрытой от прессы встрече с рабочими, которым компания должна 480 млн рублей, заявил вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Как пояснил чиновник, часть долга в размере 14 млрд рублей – это банковские гарантии. Кроме того, у компании есть кредит на 1,5 млрд рублей, но он обеспечен и гасится. Самая проблемная часть задолженности, по его словам, составляет 5 млрд рублей. Бондаренко отметил, что в компании считают, будто этот долг образовался из-за того, что Смольный недоплатил эту сумму "Метрострою" за строительство станций метро "Новокрестовская" и "Беговая". Компания требует пересчитать стоимость контракта. В Смольном же говорят, что "Метрострой" до сих пор не выполнил и не сдал все работы на станциях. О том, как прошла встреча городских чиновников, руководства компании и рабочих можно прочитать в репортаже "Фонтанки".

На встрече чиновники также сообщили рабочим, что сделают все возможное, чтобы долг перед метростроителям был закрыт до Нового года, но гарантировать этого не смогли.