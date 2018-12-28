Защита Царнаева, приговорённого к смертной казни после теракта в Бостоне, просит суд пересмотреть решение

Суд в Бостоне, который в апреле 2015 года приговорил Джохара Царнаева к смертной казни за теракт на марафоне в Бостоне, не мог быть объективным. Защита осуждённого в качестве аргумента в апелляционном заявлении говорит об излишней осведомлённости присяжных из-за СМИ.

О просьбе отменить приговор 27 декабря сообщает телеканал NBC. В документе сказано, что суд присяжных, который признал Царнаева виновным и приговорил его к смертной казни, не мог быть объективным. События активно освещались в СМИ, а значит каждый, даже потенциальный член жюри, был затронут этим преступлением и имел негативные предубеждения. Защита Царнаева неоднократно просила перенести слушания в другой город, однако ходатайства были отклонены. Адвокаты настаивают на том, что несмотря на тяжесть преступлений, должны соблюдаться конституционные нормы и федеральные законы. Царнаев находится во Флоренсе, в тюрьме штата Колорадо, где отбывают сроки террористы.

15 апреля 2013 года недалеко от финишной черты ежегодного марафона в Бостоне прогремели два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Следствие вышло на след братьев Царнаевых, старший из которых, Тамерлан, был убит при задержании.

8 апреля 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, а 24 июня федеральный судья огласил смертный приговор.