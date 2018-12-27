Активист Расулов встретит Новый год в изоляторе. Без ёлки и оливье он останется за мат

Октябрьский районный суд Петербурга 27 декабря на 12 суток отправил в изолятор активиста движения «Время» Тимура Расулова. Административный арест спровоцировало оскорбление пристава.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, Расулов признан виновным по статье 20.1 кодекса об административных правонарушениях – «мелкое хулиганство». На заседании 4 декабря, как постановил судья, он матерился, проявил неуважение к обществу, на замечания не реагировал. Его отправили в изолятор на 12 суток, Новый год он встретит за решеткой.

В начале декабря активиста наказали 100 часами обязательных работ за копирование творчества уличного художника Бэнкси. Возле здания Конституционного суда в октябре он показал горожанам инсталляцию «Исчезающая конституция Российской Федерации». За основу идеи Расулов взял картину британца «Девочка с шаром». Она была изрезана шредером после продажи на аукционе Sotheby’s.

Как сообщал сам активист, его задержали после заседания и потасовки с приставами, которые выгоняли на улицу всех, кто присутствовал на процессе. Через некоторое время Расулова отпустили без протокола, а утром 27 декабря, сообщают представители движения «Время», домой к нему приехала полиция и доставила его в суд.