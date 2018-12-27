Глава Роскосмоса рассказал, кому поручил бороться с клоунами и диванными экспертами

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что Российская академия космонавтики имени Циолковского решила ввести "кодекс этики" для борьбы с "клоунами и диванными экспертами".

"Академия Циолковского устала от очередного обострения клоунов из "дивизии диванных космических экспертов", – написал он в своем микроблоге Twitter.

Так Рогозин прокомментировал намерение Академии космонавтики разработать свой "кодекс этики", который регулировал бы высказывания членов Академии в адрес "Роскосмоса".

Академия Циолковского устала от очередного обострения клоунов из "дивизии диванных космических экспертов"https://t.co/HevOytN3Oo — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 декабря 2018 г.

Решение о создании кодекса было принято на заседании президиума Академии. Как сообщали в "Роскосмосе", "членами Академии также было высказано мнение о недопустимости некомпетентных высказываний в средствах массовой информации".

Также на заседании было принято решение о проведении Конференции Академии космонавтики в октябре 2019 года.