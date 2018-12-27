На Московском поменяли 12 метров трубы. «Дыра дьявола» будет зиять до следующего вечера

Аварийная бригада компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершила сварочные работы на Московском проспекте. Движение на участке от Садовой до набережной реки Фонтанки будет закрыто ещё почти сутки.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе компании, к половине десятого вечера лопнувшую трубу поменяли, 500-миллиметровая теплосеть обновилась на 12 метров. Сейчас в систему заливают кипяток и восстанавливают циркуляцию. В скором времени тепло должно вернуться в шесть зданий, которые попали в зону аварии.

Следующий пункт в плане работ возле дома 10-12 на Московском – восстановить благоустройство и закопать «дыру дьявола», которая образовалась посреди проезжей части после прорыва. Закончить планируется к восьми вечера 28 декабря.

Провал в асфальте, как сообщалось ранее, перекрыл проспект на участке от Садовой улицы до набережной реки Фонтанки.