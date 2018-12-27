СК проверяет обстоятельства аварийной посадки самолета в Ханты-Мансийске

Следствие организовало доследственную проверку по факту аварийной посадки самолета в Ханты-Мансийске, сообщает в четверг Уральское следственное управление на транспорте СК России.

Самолет Utair совершил аварийную посадку около 18.00 местного времени (16.00 мск). Авиакомпания Utair сообщила, что на рейсе Ноябрьск-Москва сработал датчик неисправности системы кондиционирования. Для обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение произвести посадку в Ханты-Мансийске. Посадка прошла благополучно.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК России по факту вынужденной посадки пассажирского самолета в аэропорту города Ханты-Мансийска организована доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении следователей.