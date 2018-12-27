Петербурженка после отпуска во Вьетнаме отправилась в инфекционную больницу с лихорадкой Денге. Остальных пассажиров рейса анкетировал Роспотребнадзор

В конце отпуска во Вьетнаме жительница Петербурга почувствовала недомогание, из Пулково ее забрали в Боткинскую больницу. Остальных пассажиров выпустили из самолета под контролем Роспотребнадзора.

Как рассказал «Фонтанке» один из пассажиров рейса, «позеленела» девушка еще в аэропорту Нячанга. Почти всю дорогу до Петербурга она провела лежа, ей выделили кресла у эвакуационного выхода. Рейс авиакомпании «АЗУР эйр» приземлился в Пулково около пяти вечера 27 декабря, по информации нашего издания, заболевшую сразу увезли в Боткинскую больницу.

По данным «Фонтанки», пассажирке ещё по Вьетнаме на основании экспресс-теста был установлен диагноз «геморрагическая лихорадка Денге». Женщина плохо перенесла полет.

Остальным пассажирам раздали анкеты от Роспотребнадзора, в которых они должны были рассказать о своем самочувствии. После контрольных мероприятий всех отпустили по домам.

Как ранее сообщал «Доктор Питер», к середине лета лихорадку из отпуска в Петербург привезли 12 отдыхающих.