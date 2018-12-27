Происшествия
Петербурженка после отпуска во Вьетнаме отправилась в инфекционную больницу с лихорадкой Денге. Остальных пассажиров рейса анкетировал Роспотребнадзор
В конце отпуска во Вьетнаме жительница Петербурга почувствовала недомогание, из Пулково ее забрали в Боткинскую больницу. Остальных пассажиров выпустили из самолета под контролем Роспотребнадзора.
Как рассказал «Фонтанке» один из пассажиров рейса, «позеленела» девушка еще в аэропорту Нячанга. Почти всю дорогу до Петербурга она провела лежа, ей выделили кресла у эвакуационного выхода. Рейс авиакомпании «АЗУР эйр» приземлился в Пулково около пяти вечера 27 декабря, по информации нашего издания, заболевшую сразу увезли в Боткинскую больницу.
По данным «Фонтанки», пассажирке ещё по Вьетнаме на основании экспресс-теста был установлен диагноз «геморрагическая лихорадка Денге». Женщина плохо перенесла полет.
Остальным пассажирам раздали анкеты от Роспотребнадзора, в которых они должны были рассказать о своем самочувствии. После контрольных мероприятий всех отпустили по домам.
Как ранее сообщал «Доктор Питер», к середине лета лихорадку из отпуска в Петербург привезли 12 отдыхающих.
Справка:
Лихорадка Денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами комаров Aedes aegypti. Если нет переносчика, больной человек не представляет опасности для окружающих. Среди симптомов лихорадки Денге - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Инфекция широко распространена в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индии, Африке (Мозамбик, Судан, Египет), в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия).