«Получите ли вы зарплату? Я перекрещусь и скажу: надеюсь». Что за закрытыми дверями рассказал рабочим о «Метрострое» вице-губернатор

Петербургские чиновники и руководство «Метростроя» провели закрытую встречу с рабочими компании, которая задолжала 480 млн рублей зарплаты. Корреспонденту «Фонтанки» удалось услышать, что общая сумма долга организации — 23 млрд рублей, а город подумывает создать новую.

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

27 декабря к 17:00 в актовом зале на третьем этаже в офисе компании «Метрострой» собралось около 40 человек. Большая часть из них — работяги, руками которых и строится городская подземка. Журналистов на мероприятии не должно было быть, но корреспондент «Фонтанки» все же сумел. Вместе с ним просочились несколько жен рабочих, которые приехали поддержать своих мужчин. Всех сюда привело одно: задержанная на разные сроки зарплата.

«Когда вчера сказали, что выплатят зарплату, мы поехали в фастфуд и накупили еды. Праздник, ведь папа почти миллионер. А сегодня вот такое разочарование», – в ожидании людей, которые принимают решения, рассказывал один из рабочих своему товарищу.

То и дело из разных концов зала звучало предложение остаться в офисе «Метростроя» до тех пор, пока не выдадут зарплату. Примерно через 40 минут в зал зашла делегация. Ее возглавляли вице-губернатор Николай Бондаренко, которому после ухода Албина в нагрузку к выпавшему снегу достался транспортный блок, председатель комитета по транспорту Сергей Харлашкин и генеральный директор «Метростроя» Николай Александров.

Первым слово взял глава компании. Он несколько путанно сообщил, что, по состоянию на конец ноября, общая задолженность всех структур компании по зарплате составляет 390 млн рублей. Позднее чиновники поднимут эту цифру до 480 млн рублей, но перебивать гендиректора «Метростроя» они не стали. По словам Александрова, если завтра «Метрострой» получает деньги, то сразу же идет выплата заработной платы: уже есть договоренность и с судебными приставами, и с банками.

Дальше говорил Бондаренко, которому первым делом сообщили, что заработанное получили далеко не все рабочие, которым вчера, во время забастовки, обещали заплатить. Серией коротких вопросов он выяснил, что деньги выдали только тем, кто работает под землей. По 15 млн рублей было отправлено на зарплаты проходчиков «СМУ-11» и «СМУ-15», и около 20 млн рублей перечислили рабочим из «СМУ-13». Представители «Метростроя» пояснили, что на остальных просто не хватило.

«Мы вчера, когда ходили с вами под ручку, вы говорили, что этих денег будет достаточно», – заметил Бондаренко обратившись к Александрову, вспоминая свою поездку к бастующим. Тот ответил, что он такого не говорил, но рабочие поддержали вице-губернатора. Ругаться с генеральным директором «Метростроя» чиновник по этому поводу не стал. Вместо этого он описал сложившуюся ситуацию.

На счета «Метростроя» налоговая наложила «инкассо» и любые деньги, которые туда поступят, мгновенно будут списаны в доход государства. По его словам, долг только головной структуры перед фискалами составляет 788 млн рублей. В то же время, Смольный принял у компании большой объем работы: практически на 1 млрд рублей.

«Если мы сейчас перечисляем деньги на эти счета, то 800 млн из этого миллиарда сразу уходит в погашение долгов перед налоговой службой. Вот сразу берут и списывают, понимаете, в чем дело? И тогда на зарплаты не хватает почти 200 млн рублей. Я лично сегодня разговаривал с первым заместителем ФНС России раз 10, с нашим начальником Санкт-Петербургской службы, с губернатором раз пять или семь. Он сейчас в Москве, знает, что я с вами встречаюсь, – объяснил Бондаренко.

О чем удалось договориться: в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление «Метростроя», в котором компания просит снять ограничения в связи с тем, что в коллективе и подрядных организациях возникла социальная напряженность, которая выразилась в объявленной 26 декабря голодовке и забастовке рабочих.

«Я надеюсь, что сегодня это заявление будет судом рассмотрено и будет принято решение снять ограничения. Тогда мы начнем финансировать «Метрострой». Понимаете меня?» – отчеканил вице-губернатор. После чего продолжил: по всем задолженностям перед рабочими существует решение комиссии по трудовым спорам, в котором перечислены все фамилии и расчетные счета зарплатных карт. Деньги туда направят судебные приставы. Ни «Метрострой», ни его «дочки» доступа к ним не получат. «Это решение принято прокурором и губернатором города. Все заявки по долгам, которые подавались от ваших СМУ, – уже у приставов. У них немножко побольше сумма, там, по-моему, 480 млн рублей. Я думаю, что в эти дни: 29-30-31, вы должны получить деньги», – подытожил Бондаренко.

Представитель «Метростроя» уточнил, что в списках есть все, и выплаты будут всем. Единственное, что в рамках этого финансового транша, уволившиеся сотрудники не смогут получить компенсацию за не отгулянный отпуск. По залу прокатилась волна возмущения, но вопрос быстро забылся — люди и основной части зарплаты ждут как новогоднего чуда.

Слово снова взял Николай Александров. «Короткая ремарка: налоговая у нас закончила выездную проверку в начале этого года, а требования выставили в конце года. У «Метростроя» не было шансов оспорить это решение. Мы платим налоги, социальные все отчисления, и филиалы наши платят. Решения налоговой – это требования за неуплату налогов нашими контрагентами: субподрядчиками, которые сейчас ведут хозяйственную деятельность, там те же самые генеральные директоры. Это не мы такие злодеи, которые не заплатили. Нам выставили, и мы должны это оспорить в рамках суда», – поделился финансовыми проблемами генеральный директор ОАО «Метрострой».

«Лучше про это сейчас не заикаться, я чуть ли не на коленях стоял и просил, чтобы вот этот вариант был принят. Если вы сейчас начнете говорить, что они... Налоговая инспекция, я извиняюсь, развернется задницей, и всё – наши труды все пойдут насмарку. Потом судитесь, хоть засудитесь, а сейчас давайте один вопрос решим», – прервал Бондаренко откровения менеджера.

На вопрос из зала: «Получим ли мы зарплату за ноябрь до Нового года» Бондаренко ответил: «Я перекрещусь и скажу: я надеюсь». Он добавил, что обменяется контактами с одним из рабочих, с которым будет держать связь до тех пор, пока вопрос не решится.

Дальше публика попыталась узнать, что будет, когда решится текущая проблемная ситуация, предполагая, что все продолжится в том же духе. В этот момент началось самое интересное. Бондаренко формально удостоверился у собравшихся, что вопросов к представителям компании больше нет, и сказал, обращаясь к Александрову и ко: «Коллеги дорогие, погуляйте в коридоре, я с ними один поговорю, если можно. Никто не обижен?». В зале остались: он, Харлашкин, рабочие и корреспондент «Фонтанки».

Вице-губернатор Бондаренко заявил: то, что происходило с компанией до настоящего времени, это даже не недоработка, а просто халатное исполнение своих обязанностей руководителями компании. На строительство метро до 2022 года выделено 120 млрд рублей, из которых 65 млрд рублей уже оплачено. При этом сумма недовыполненных работ составляет 15 млрд рублей по всем 4 линиям. Он продолжил откровенничать: у «Метростроя» огромные долги не только перед городом, но и перед налоговой, банками, подрядчиками и так далее. Общая сумма составляет 23 млрд рублей. В зале стало тихо.

«Завтра мы эту ситуацию будем докладывать главе города. Какое он примет решение, я не знаю, честное слово. У меня есть ощущение, что он, так скажем, до конца для себя еще не определился, что делать. Вы же знаете, газеты читаете, многие говорят, что «Метрострой» купят, перекупят, куда-то переведут. Черт его знает, что понапишут. В результате никто ничего понять не может. Я думаю, есть большая вероятность, что эта ситуация как-то кардинально изменится. Что касается конкретно вас и тех людей, которые за вами, – как бы там ни было, чтобы ни было с «Метростроем», вас просто так не вычеркнут», – заявил Бондаренко.

Чиновник подчеркнул, что через свои структурные подразделения Смольный откроет прием заявлений о приеме на работу, если вдруг будет принято некое решение. При этом с точки зрения обязанностей и дел все продолжат работать там, где работают. Дальше вступил Харлашкин: есть ряд организаций, которые заинтересованы в том, чтобы строить петербургскую подземку. Они готовы попытаться зайти на городской рынок при наличии квалифицированных работников-метростроителей. В зале это вызвало бурную реакцию. Посыпались вопросы о зарплате и жалобы на то, что сейчас люди сидят без работы. Если бы в этот вечер всех присутствующих можно было разделить условно на команды, то на сторону чиновников перешло бы примерно 40 человек.

Бондаренко продолжил откровенничать: «Я вам говорил, что я считаю, что виноваты руководители. Почему я так считаю? Потому что этот объект [продолжение оранжевой линии на участке от Спасской до «Горного института»] был запланирован и прошел государственную экспертизу с 20% рентабельностью. Это офигенная прибыль, которой нет во многих отраслях промышленности РФ. Что происходило? Выясняется, что вместо того, чтобы по-грамотному использовать те средства, которые выделяет бюджет на строительство метро, деньги использовались не по назначению. По крайней мере, мы сейчас так подозреваем», – добил Николай Бондаренко.

На вопрос из-за зала: «Так где же тогда деньги?», он практически закричал: «Да кто его знает, где они!» и объяснил, что Смольный ограничен в возможности контролировать хозяйственную деятельность предприятия. После этого метростроители поставили смысловую точку в коллективном разговоре, взяв с чиновника слово: он будет встречаться и общаться с ними каждый день до тех пор, пока последний рабочий не получит зарплату. На этом формат беседы с аудиторией закончился. Половина рабочих разошлась, а другие облепили Харлашкина и Бондаренко, пытаясь детальнее вникнуть в ситуацию и в её решение.

Уже после встречи, в телефонной беседе с корреспондентом «Фонтанки», Николай Бондаренко уточнил, что создание альтернативной метростроительной организации – это один из рассматриваемых вариантов, не более того. Конкретного решения пока не принято. Он также приоткрыл структуру долга «Метростроя» в размере 23 млрд рублей — 14 млрд банковские гарантии. Есть кредит на 1,5 млрд рублей, но он обеспечен и гасится.

«В итоге, если там пооткидывать ряд вещей, то получается 5 млрд рублей, которые, как считают в «Метрострое», компании должен заплатить город за Невско-Василеостровскую линию. А город говорит: «Ребята в контракте был 31 млрд, вы предоставили документы на 29 млрд. Мы их вам 100% оплатили. Другое дело, что вы применили более высокие расценки, но это ваши проблемы. Это вы думали о том, каким образом реализовывать проект. Для того чтобы это узаконить, принесите какие-то документы: либо объемы, либо нормативно-правовые документы, которые будут подтверждать, что примененные вами расценки правильнее», – рассказал Бонадренко.

В конце разговора он добавил, что менеджмент компании знает о варианте создания новой структуры и пообещал подготовиться к разговору с врио губернатора Александром Бегловым. 28 декабря градоначальник узнает и о том, как его подчиненные видят развитие ситуации, и о том, как «Метрострой» готов гарантировать дальнейшую спокойную работу.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»