18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -2
$ 68.88р
78.39р
22:27 27.12.2018
Расширенный поиск

Бизнес
27.12.2018 20:33
Печать

Подводные инвестиции. «Гидроприбор» обновляет производство, чтобы догнать мировых конкурентов

Одно из крупнейших военных предприятий Петербурга за сотни миллионов модернизирует и расширяет свои площади. Объем необходимых инвестиций оценивают в 2 млрд рублей.

Подводные инвестиции. «Гидроприбор» обновляет производство, чтобы догнать мировых конкурентов

Павел Каравашкин/Интерпресс

Сразу несколько предприятий АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» заказывают оборудование на сотни миллионов рублей. На письменный запрос «Фонтанки» в концерне не ответили, отказались говорить и по телефону, ссылаясь на секретность. При этом анализ открытых источников помогает составить общее представление о деятельности промышленного объединения, чья выручка в 2017 году составила более 12 млрд рублей.

Например, судя по данным сайта госзакупок, АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» закупает станочное оборудование на сумму более 750 млн рублей. В конце ноября объявлено четыре конкурса на поставку в общей сложности 34 токарных и фрезерных металлорежущих станков. Пока известны результаты только двух тендеров: 18 станков на общую сумму около 540 млн рублей поставит петербургский филиал екатеринбургского производителя оборудования «Пумари». Специалисты, знакомые с особенностями отрасли, считают, что для тотальной замены станочного оборудования предприятия потребуется около 2 млрд рублей.

МПО-Гидроприбор входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение», является единственным в России производителем морского подводного оружия и включает в себя пять предприятий, три из которых, «НИИ Мортеплотехники», «Завод «Двигатель» и «Электротяга», расположены в Петербурге, «Завод «Дагдизель» – в Дагестане, «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» – в Челябинской области. Выручка МПО-Гидроприбор в 2017 году составила 12 млрд рублей. Генеральный директор концерна – Владимир Патрушев.

Изготовитель торпед и торпедных установок АО «НИИ Мортеплотехники» к 2020 году планирует на своей площадке в Ломоносове построить новый производственный комплекс. К строительству, стоимостью 800 млн рублей, летом этого года приступило АО «Казанский Гипронииавиапром». Другое предприятие концерна, АО «Электротяга», выпускающее военные аккумуляторы, в ближайшее время намерено заняться переработкой собственной отработавшей продукции. Модернизация производственной площадки под новый для себя вид деятельности, судя по данным открытых источников, началась еще в 2015 году. Именно тогда «Электротяга» начала размещать тендеры на поставку оборудования и проведение монтажных работ в рамках «технического перевооружения производства: рециклинг отработанных аккумуляторных батарей». С того времени и до конца 2018 года предприятие потратило на модернизацию уже более 1 млрд рублей.

Специалисты, опрошенные «Фонтанкой», говорят, что отрасль морского подводного оружия сейчас находится не в самом лучшем состоянии.

«Производство нашего подводного оружия нуждается в модернизации, а мы в роли догоняющих. Нынешняя ситуация не внушает оптимизма. При этом никто не будет вкладывать частные деньги в то, что может окупиться только через десять лет. Остается надеяться только на государственные средства, которых тоже не хватает», – рассуждает бывший начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал ВМФ Виктор Патрушев.

Генеральный директор международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и подводников Владимир Мамайкин поясняет, что концерн МПО-Гидроприбор сейчас единственный в России производитель подводного оружия и его модернизация – необходимый шаг в развитии отрасли в целом. «Скорее всего, закупка новых станков и расширение площади производств предприятий связаны с тем, что Концерн занимается разработкой и созданием новых типов торпед и мин, их модификацией», – рассуждает Владимир Мамайкин.

Известно, что сейчас концерн вместе с другими военными предприятиями участвует в разработке беспилотной подлодки «Цефалопод», проект оценивается в 7,9 млрд рублей. Годом ранее им же были представлены две универсальные торпеды: электрическая телеуправляемая ТЭ-2 и глубоководная самонаводящаяся УГСТ, которыми, по мнению разработчиков, должны заинтересоваться страны, покупавшие у России подводные лодки типа «Варшавянка».

Кроме того, в 2019 году завод «Дагдизель» планирует представить электрическую торпеду УЭТ-1Э – «современное полностью цифровое изделие», как характеризовал ее генеральный директор завода Султанахмед Асалиев. Главный редактор профильного издания Flot.com Сергей Сочеванов рассказал также, что концерн в этом году занимался изготовлением имитаторов снарядов подлодок. При этом он отметил, что одно из перспективных направлений развития морского подводного оружия – беспилотные средства разведки.

Татьяна Жданова, для «Фонтанки.ру»


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа компаний «Пионер»
27.12.2018 17:26

В апарт-отеле YE’S на Социалистической выведены в продажу офисные помещения

Офисный блок общей площадью почти 2 тыс. кв. м занимает второй этаж комплекса.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2018 17:03

Аэрофлот открыл продажу билетов на Майорку

Начало регулярных полетов по маршруту Москва - Пальма-де-Майорка - Москва планируется с 1 июня 2019 года.
Автор: Сергей Николаев
27.12.2018 16:35

Градсовету Петербурга представили комплексный жилой проект в Курортном районе

На Градостроительном Совете Санкт-Петербурга проектное бюро АО «БКН-проект» представило концепцию комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ) в Курортном районе, площадью 105 Га.
Группа компаний «ЦДС»
27.12.2018 16:16

Корпуса «Б» и «В» ЦДС «Новое Янино» получили ЗОС

Группа ЦДС получила заключение о соответствии корпусов «Б» и «В» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино» требованиям технических регламентов. В ближайшее время объекты введут в эксплуатацию.
ПСК
27.12.2018 14:07

Строительный холдинг «ПСК» подвёл итоги года

В 2018 году «ПСК» ввёл в эксплуатацию два ЖК в центре Санкт-Петербурга, анонсировал пять новых комплексов бизнес-класса и увеличил объём работ в генподряде до 1 млн кв. м.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
27.12.2018 13:17

«России» вручена премия Ambassador’s Award

Авиакомпания «Россия» удостоена награды Ambassador’s Award от посла Индонезии в РФ и Республике Беларусь за значительный вклад в развитие двусторонних экономических отношений.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
27.12.2018 12:59

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию Абинскому электрометаллургическому заводу

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставило ООО «Абинский электрометаллургический завод» кредитную линию с лимитом 1.5 млрд рублей. Кредитное соглашение оформлено на два года для финансирования текущей деятельности компании.
Группа компаний «ЦДС»
27.12.2018 12:16

Группа ЦДС предлагает ипотеку на паркинги в сданных домах

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставит ипотеку для приобретения машиномест в сданных домах Группы ЦДС.
Вячеслав Заренков/ фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
27.12.2018 12:07

С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Председатель Совета директоров Группы «Эталон» Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством!
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
27.12.2018 11:41

Рыжий Кот Группы «Эталон» посетил Рождественскую ярмарку и вручил детям подарки

Пионерская площадь Санкт-Петербурга на несколько дней превратилась в одну из главных рождественских достопримечательностей. За несколько дней перед ТЮЗом выросли деревянные домики, сказочные световые инсталляции, сцена и каток. Рыжий Кот – талисман Группы «Эталон» – посетил Рождественскую ярмарку и поздравил вместе с Дедом Морозом детей с наступающими праздниками.
Компания Л1
27.12.2018 11:39

ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов» от компании Л1 аккредитованы еще одним банком

Компания Л1 получила аккредитацию в Банке ВТБ на квартиры в ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов».
Компания Л1
27.12.2018 10:58

Компания Л1: ЖК «Премьер Палас» сдан досрочно

25 декабря 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов третьей, последней очереди ЖК «Премьер Палас». Таким образом, строительство комплекса бизнес-класса завершилось на полгода раньше намеченного срока.