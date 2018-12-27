Подводные инвестиции. «Гидроприбор» обновляет производство, чтобы догнать мировых конкурентов

Одно из крупнейших военных предприятий Петербурга за сотни миллионов модернизирует и расширяет свои площади. Объем необходимых инвестиций оценивают в 2 млрд рублей.

Павел Каравашкин/Интерпресс

Сразу несколько предприятий АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» заказывают оборудование на сотни миллионов рублей. На письменный запрос «Фонтанки» в концерне не ответили, отказались говорить и по телефону, ссылаясь на секретность. При этом анализ открытых источников помогает составить общее представление о деятельности промышленного объединения, чья выручка в 2017 году составила более 12 млрд рублей.

Например, судя по данным сайта госзакупок, АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» закупает станочное оборудование на сумму более 750 млн рублей. В конце ноября объявлено четыре конкурса на поставку в общей сложности 34 токарных и фрезерных металлорежущих станков. Пока известны результаты только двух тендеров: 18 станков на общую сумму около 540 млн рублей поставит петербургский филиал екатеринбургского производителя оборудования «Пумари». Специалисты, знакомые с особенностями отрасли, считают, что для тотальной замены станочного оборудования предприятия потребуется около 2 млрд рублей.

МПО-Гидроприбор входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение», является единственным в России производителем морского подводного оружия и включает в себя пять предприятий, три из которых, «НИИ Мортеплотехники», «Завод «Двигатель» и «Электротяга», расположены в Петербурге, «Завод «Дагдизель» – в Дагестане, «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» – в Челябинской области. Выручка МПО-Гидроприбор в 2017 году составила 12 млрд рублей. Генеральный директор концерна – Владимир Патрушев.

Изготовитель торпед и торпедных установок АО «НИИ Мортеплотехники» к 2020 году планирует на своей площадке в Ломоносове построить новый производственный комплекс. К строительству, стоимостью 800 млн рублей, летом этого года приступило АО «Казанский Гипронииавиапром». Другое предприятие концерна, АО «Электротяга», выпускающее военные аккумуляторы, в ближайшее время намерено заняться переработкой собственной отработавшей продукции. Модернизация производственной площадки под новый для себя вид деятельности, судя по данным открытых источников, началась еще в 2015 году. Именно тогда «Электротяга» начала размещать тендеры на поставку оборудования и проведение монтажных работ в рамках «технического перевооружения производства: рециклинг отработанных аккумуляторных батарей». С того времени и до конца 2018 года предприятие потратило на модернизацию уже более 1 млрд рублей.

Специалисты, опрошенные «Фонтанкой», говорят, что отрасль морского подводного оружия сейчас находится не в самом лучшем состоянии.

«Производство нашего подводного оружия нуждается в модернизации, а мы в роли догоняющих. Нынешняя ситуация не внушает оптимизма. При этом никто не будет вкладывать частные деньги в то, что может окупиться только через десять лет. Остается надеяться только на государственные средства, которых тоже не хватает», – рассуждает бывший начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал ВМФ Виктор Патрушев.

Генеральный директор международной ассоциации общественных организаций ветеранов Военно-морского флота и подводников Владимир Мамайкин поясняет, что концерн МПО-Гидроприбор сейчас единственный в России производитель подводного оружия и его модернизация – необходимый шаг в развитии отрасли в целом. «Скорее всего, закупка новых станков и расширение площади производств предприятий связаны с тем, что Концерн занимается разработкой и созданием новых типов торпед и мин, их модификацией», – рассуждает Владимир Мамайкин.

Известно, что сейчас концерн вместе с другими военными предприятиями участвует в разработке беспилотной подлодки «Цефалопод», проект оценивается в 7,9 млрд рублей. Годом ранее им же были представлены две универсальные торпеды: электрическая телеуправляемая ТЭ-2 и глубоководная самонаводящаяся УГСТ, которыми, по мнению разработчиков, должны заинтересоваться страны, покупавшие у России подводные лодки типа «Варшавянка».

Кроме того, в 2019 году завод «Дагдизель» планирует представить электрическую торпеду УЭТ-1Э – «современное полностью цифровое изделие», как характеризовал ее генеральный директор завода Султанахмед Асалиев. Главный редактор профильного издания Flot.com Сергей Сочеванов рассказал также, что концерн в этом году занимался изготовлением имитаторов снарядов подлодок. При этом он отметил, что одно из перспективных направлений развития морского подводного оружия – беспилотные средства разведки.

Татьяна Жданова, для «Фонтанки.ру»