Представитель Дюкова о выдвижении на пост кандидата РФС: Он понимает, насколько серьезные задачи стоят и готов их решать

Представитель главы «Газпром нефти» Александра Дюкова дал «Фонтанке» первый комментарий по «параду выдвижений» на пост президента Российского футбольного союза. Уже 13 регионов и четыре футбольных клуба поддержали Дюкова.

«Мы очень благодарны за доверие региональным федерациям и клубам, которые хотят видеть Александра Валерьевича на посту президента Российского футбольного союза. Для него самого это в первую очередь очень большая ответственность. Александр Дюков давно работает как на клубном уровне так и в исполкоме РФС, активно участвовал в разработке стратегии российского футбола до 2030 года и ее наполнении конкретными программами и проектами. У него есть понимание, насколько серьезные задачи стоят сегодня перед президентом РФС. И он готов их решать. Дополнительные комментарии со стороны самого Александра Дюкова до завершения процедуры выдвижения и регистрации его в качестве кандидата преждевременны», – сообщил представитель Александра Дюкова.

В течение четверга, 27 декабря, за выдвижение Дюкова проголосовали футбольные федерации Рязанской области, Липецкой области, Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Ростовской области, Тюменской области, Калужской области, Пермской края, Республики Мордовии, Башкортостана, Томской области, Татарстана, а также футбольные клубы «Тамбов», «Иртыш», «Лада» (Тольятти).

Выборы президента РФС пройдут 22 февраля 2019 года. Напомним, на исполкоме РФС 19 декабря было решено снять Виталия Мутко с поста президента РФС. И.о. был назначен Сергей Прядкин.