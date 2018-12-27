Программистам не хватило полосы препятствий. Почему ИТМО может расстаться с механическим техникумом

Рособрнадзор отправил на улицу 600 программистов факультета среднеспециального образования ИТМО. Молодых людей могут отправить в армию из-за отсутствия лицензии у стадиона.

Евгений Асташенков/Интерпресс

В середине декабря Рособрнадзор сообщил руководству ИТМО об отказе аккредитовать факультет среднего профессионального образования университета по программе «Информатика и вычислительная техника». Ежегодно туда стремились более 5 человек на одно место, а принимали только с пятерками в аттестате по профильным предметам. Теперь факультет, который вел свою историю с середины XX века, могут ликвидировать.

О лишении аккредитации механического колледжа при ИТМО (современное название – факультет среднего профессионального образования) стало известно 19 декабря. Декан факультета Дмитрий Гриншпун рассказал «Фонтанке», что Рособрнадзор предъявил претензию, что у студентов нет стадиона с полосой препятствий. «На мой взгляд, чтобы готовить программистов, совершенно необязательно иметь полосу препятствий, но тем не менее такие требования есть», – отметил он. Фактически студенты ИТМО стали жертвой бюрократии: стадион факультет арендовал, но он не был лицензирован таким образом, чтобы его признали пригодным для образования несовершеннолетних.

Общее собрание студентов назначили спустя неделю после получения отказной бумаги из Москвы – на 26 декабря. Как рассказали «Фонтанке» студенты, в зале, где устроили встречу, не было свободных мест, приходилось стоять в проходах и в коридорах более двух часов. Ажиотаж вызвало то, что перед общим собранием до студентов дошел слух: еще до того, как факультет не получил аккредитации, его уже собирались ликвидировать в самом вузе. Якобы 17 декабря это обсуждали на ученом совете.

«Факультет среднего профессионального образования ИТМО, на который в этом году было очень сложно попасть из-за его большой популярности среди 9-классников, 19 декабря не получил аккредитацию, а 2 днями раньше был вообще по сути закрыт. Около 650 студентов теперь стоят перед выбором, куда идти дальше, и самым задаваемым вопросом на собрании был "почему?". Но на него не пришли ответить ни ректор, ни члены президиума ученого совета», – пожаловались программисты.

В разговоре с «Фонтанкой» ректор Владимир Васильев опроверг желание закрыть факультет: «Не было такого. Вообще разговор был другой. Мы говорили про общую модель. Дело в том, что по итогам 2018 года с факультета дальнейшее образование в ИТМО продолжили всего 4 человека. Это нас не устраивало, решили, что нужно как-то менять ситуацию, например усилить качество».

Декан Дмитрий Гриншпун такой позицией ректора удивлен, ведь еще недавно именно это и ставилось факультету в укор – якобы через него организован альтернативный «вход» в ИТМО. «Но я скажу еще другое: у нас по закону среднее профессиональное образование нужно для наполнения рынка, более того, есть специальная городская программа, где поставлен норматив – минимум 60% выпускников должны работать к 2020 году. Мы этот показатель перевыполнили, у нас 93% выпускников работают, многие начинают во время последних курсов. Наши студенты нарасхват». По словам Гриншпуна, ему еще в начале декабря сказали о намерении закрыть факультет. «Если решение изменилось, мы будем, конечно, очень рады», – заметил он.

Несмотря на то что на встрече, как утверждают студенты, ответов на многие вопросы им не дали, на сайте ИТМО 27-го числа появилась обнадеживающая информация: «Университет ИТМО вправе подать заявление о проведении государственной аккредитации по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах не ранее чем через 1 год после отказа в государственной аккредитации. За имеющееся до указанной даты время руководство вуза проведет необходимую оценку существующих ресурсов и примет соответствующее решение». Ректор Владимир Васильев конкретизировал: через год ИТМО попробует снова.

«Пока же важно решить судьбу ребят, многим, кому больше 18 лет, сейчас грозит армия», – заключил он.

Как сказано на сайте ИТМО, на данный момент на факультете обучается около 600 человек. «Всем студентам предложено несколько путей решения: от сдачи ЕГЭ и поступления на его основании в 2019 году в бакалавриат ИТМО или любого другого вуза до перевода со второго полугодия в другую образовательную организацию, имеющую аналогичную специальность», – утверждают в ректорате вуза. Студентам 4-го курса факультета СПО также предложено не прерывать свое обучение в ИТМО, но защитить диплом (пройти ГИА) в другой образовательной организации, имеющей право выдать диплом государственного образца. «Особо отмечаем, что на данный момент не идет речи о закрытии факультета СПО, таких решений не принимал ни один из органов управления Университета ИТМО. Прекращается именно прием новых студентов».

Рособрнадзор уже не первый раз становится на пути образования, в том числе и в Петербурге – претензии бюрократического характера мешали в течение двух лет студентам обучаться в Европейском университете. В совете ректоров Петербурга и Ленобласти уверены, что эту систему необходимо менять.

«Совет ректоров уже обсуждал на своём заседании предложения по изменению формата проведения процедуры аккредитации вузов и готовит вместе с Союзом ректоров России свои предложения. Ситуация, когда подготовка прекрасных программистов, чем всегда славится ИТМО, зависит от таких формальных требований, – это ещё один пример, что система нуждается в совершенствовании», – заверил «Фонтанку» глава совета Алексей Демидов.

Ксения Клочкова, "Фонтанка.ру"