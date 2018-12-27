После статьи «Фонтанки» о глубоком бикини владелицу салона красоты освобождают из СИЗО

Следователь Следственного комитета приехал вечером 27 декабря в женский изолятор на улице Академика Лебедева за владелицей салона красоты «Лунный сад» Мариной Долгошеевой. Ее отправили в СИЗО за одну не вполне удачную эпиляцию, но после статьи «Фонтанки» передумали.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Петербурга, изменение меры пресечения на подписку о невыезде связано с тем, что расследование уголовного дела находится на завершающей стадии и отпали основания, послужившие причиной ареста обвиняемой.

По данным «Фонтанки», решение освободить Долгошееву в Следственном комитете приняли через пару часов после публикации статьи «Разоряющая сила глубокого бикини. Недовольная клиентка уничтожила салон красоты». Проведенная специалистом «Лунного сада» в марте 2018 года фотоэпиляция 43-летней тренеру по йоге привела к масштабным последствиям. Тренер потребовала компенсацию 250 тысяч рублей за ожоги в зоне глубокого бикини, оцененные как легкий вред здоровью, а после отказа в выплате написала заявление в Следственный комитет. Уголовное дело возбуждено через полгода после фотоэпиляции, в октябре 2018 года, оно сопровождалось длительными обысками, изъятием медицинского оборудования и документов и арестом Долгошеевой 16 декабря. Предпринимательница перед отъездом в СИЗО направила в налоговую уведомление о ликвидации фирмы.

Дело возбуждено по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору». В нем до сих пор присутствует один эпизод, по тренеру йоги. Группу, по мнению СК, составили Долгошеева и врач-косметолог Любовь Карташова.

Сегодня пресс-служба ГСУ СК Петербурга сообщила, что косметолог заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и ее дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным общедоступной картотеки ГАС «Правосудие», дело Карташовой направили в Пушкинский районный суд еще месяц назад, оно зарегистрировано 26 ноября. Как сегодня сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, шесть дней назад в отношении Карташовой вынесен приговор, она оштрафована на 50 тысяч рублей с отсрочкой выплаты в течение двух месяцев