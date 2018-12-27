18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -2
$ 68.88р
78.39р
19:54 27.12.2018
Расширенный поиск

Общество
27.12.2018 19:30
Печать

Король Саудовской Аравии сменил главу МИД и министра нацгвардии

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провел перестановки в совете министров, в частности, сменив глав МИД и национальной гвардии.

Королевским указом министром иностранных дел назначен Ибрагим аль-Ассаф, ранее занимавший пост министра финансов. Бывший глава МИД Адель аль-Джубейр стал государственным министром по иностранным делам, то есть занял один из основных постов в МИД Саудовской Аравии, сообщает 27 декабря "Интерфакс" со ссылкой на газету Arab News.

Также сменился министр национальной гвардии, одной из основных вооруженных сил королевства, им стал Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз. Предыдущий министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Халид аль-Мукрин получил эту должность в ноябре 2017 года, когда на фоне активной борьбы с коррупцией с поста был уволен принц Мутаиб бен Абдалла.

Кроме того, сменились министр информации и министр образования, от должности освобожден посол Саудовской Аравии в Лондоне принц Мухаммед бен Наваф бен Абдулазиз. Несколько административных округов Саудовской Аравии получили новых руководителей.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в конце октября отметился примечательным заявлением: Саудовская Аравия не намерена выдавать иностранным государствам подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.

Справка:

Журналист Джамаль Хашкаджи, работавший на The Washington Post, исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Изначально саудовские власти утверждали, что ничего не знают о его судьбе. Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда.

Через некоторое время саудовское государственное телевидение сообщило, что Хашкаджи, согласно первоначальным результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства. В Саудовской Аравии по этому делу задержали 18 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что убийство Хашкаджи было спланированным, и призвал Эр-Рияд выдать Анкаре 18 подозреваемых.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Группа компаний «Пионер»
27.12.2018 17:26

В апарт-отеле YE’S на Социалистической выведены в продажу офисные помещения

Офисный блок общей площадью почти 2 тыс. кв. м занимает второй этаж комплекса.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
27.12.2018 17:03

Аэрофлот открыл продажу билетов на Майорку

Начало регулярных полетов по маршруту Москва - Пальма-де-Майорка - Москва планируется с 1 июня 2019 года.
Автор: Сергей Николаев
27.12.2018 16:35

Градсовету Петербурга представили комплексный жилой проект в Курортном районе

На Градостроительном Совете Санкт-Петербурга проектное бюро АО «БКН-проект» представило концепцию комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ) в Курортном районе, площадью 105 Га.
Группа компаний «ЦДС»
27.12.2018 16:16

Корпуса «Б» и «В» ЦДС «Новое Янино» получили ЗОС

Группа ЦДС получила заключение о соответствии корпусов «Б» и «В» жилого комплекса ЦДС «Новое Янино» требованиям технических регламентов. В ближайшее время объекты введут в эксплуатацию.
ПСК
27.12.2018 14:07

Строительный холдинг «ПСК» подвёл итоги года

В 2018 году «ПСК» ввёл в эксплуатацию два ЖК в центре Санкт-Петербурга, анонсировал пять новых комплексов бизнес-класса и увеличил объём работ в генподряде до 1 млн кв. м.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
27.12.2018 13:17

«России» вручена премия Ambassador’s Award

Авиакомпания «Россия» удостоена награды Ambassador’s Award от посла Индонезии в РФ и Республике Беларусь за значительный вклад в развитие двусторонних экономических отношений.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
27.12.2018 12:59

Банк «Санкт-Петербург» открыл кредитную линию Абинскому электрометаллургическому заводу

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставило ООО «Абинский электрометаллургический завод» кредитную линию с лимитом 1.5 млрд рублей. Кредитное соглашение оформлено на два года для финансирования текущей деятельности компании.
Группа компаний «ЦДС»
27.12.2018 12:16

Группа ЦДС предлагает ипотеку на паркинги в сданных домах

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» предоставит ипотеку для приобретения машиномест в сданных домах Группы ЦДС.
Вячеслав Заренков/ фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
27.12.2018 12:07

С Новым годом петербуржцев поздравляет Группа «Эталон»

Председатель Совета директоров Группы «Эталон» Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с наступающим Новым годом и Рождеством!
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
27.12.2018 11:41

Рыжий Кот Группы «Эталон» посетил Рождественскую ярмарку и вручил детям подарки

Пионерская площадь Санкт-Петербурга на несколько дней превратилась в одну из главных рождественских достопримечательностей. За несколько дней перед ТЮЗом выросли деревянные домики, сказочные световые инсталляции, сцена и каток. Рыжий Кот – талисман Группы «Эталон» – посетил Рождественскую ярмарку и поздравил вместе с Дедом Морозом детей с наступающими праздниками.
Компания Л1
27.12.2018 11:39

ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов» от компании Л1 аккредитованы еще одним банком

Компания Л1 получила аккредитацию в Банке ВТБ на квартиры в ЖК «Лондон Парк» и ЖК «Граф Орлов».
Компания Л1
27.12.2018 10:58

Компания Л1: ЖК «Премьер Палас» сдан досрочно

25 декабря 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов третьей, последней очереди ЖК «Премьер Палас». Таким образом, строительство комплекса бизнес-класса завершилось на полгода раньше намеченного срока.