Король Саудовской Аравии сменил главу МИД и министра нацгвардии

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд провел перестановки в совете министров, в частности, сменив глав МИД и национальной гвардии.

Королевским указом министром иностранных дел назначен Ибрагим аль-Ассаф, ранее занимавший пост министра финансов. Бывший глава МИД Адель аль-Джубейр стал государственным министром по иностранным делам, то есть занял один из основных постов в МИД Саудовской Аравии, сообщает 27 декабря "Интерфакс" со ссылкой на газету Arab News.

Также сменился министр национальной гвардии, одной из основных вооруженных сил королевства, им стал Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз. Предыдущий министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Халид аль-Мукрин получил эту должность в ноябре 2017 года, когда на фоне активной борьбы с коррупцией с поста был уволен принц Мутаиб бен Абдалла.

Кроме того, сменились министр информации и министр образования, от должности освобожден посол Саудовской Аравии в Лондоне принц Мухаммед бен Наваф бен Абдулазиз. Несколько административных округов Саудовской Аравии получили новых руководителей.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в конце октября отметился примечательным заявлением: Саудовская Аравия не намерена выдавать иностранным государствам подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.