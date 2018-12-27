После избиения защитников велодорожки полиция Петербурга возбудила уголовное дело

В Петербурге возбуждено первое уголовное дело о народной защите велодорожек. Попавшее на видеозапись избиение прохожих автомобилистами заинтересовало полицию через четыре месяца.

Как сообщил «Фонтанке» 27 декабря потерпевший Антон Горбацевич, его вызвали на допрос в отдел дознания Центрального района и детально расспросили о сцене на набережной Фонтанки. Случилась она в ночь на 29 июля. Молодой человек с друзьями вербально совестили автовладельцев, занявших велодорожку напротив творческого центра «Голицын лофт», и получили серию ударов, в том числе ногой. По вызову полицейские не приехали, драчуны улетучились, после заметки на «Фонтанке» Горбацевича опросил участковый.

По словам Антона, через вызов повесткой он узнал, что дознание Центрального района возбудило уголовное дело по статье 116 УК «Побои». Его детально допросили о количестве нанесенных ударов и их авторах.

"Есть уже несколько подозреваемых. Дело сдвинулось с мертвой точки", – уточнил Антон.

Избиение началось после обращения Горбацевича к водителю зеленой Skoda Fabia С...НТ178 с просьбой убрать автомобиль с велодорожки. Незнакомец отреагировал ударом в лицо. Его поддержали водитель и пассажиры внедорожника Mercedes Benz О...КО178». Всего, как следует из записи камер уличного наблюдения, драчунов было шестеро, защитников велодорожки – трое, включая девушку.

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