Смольный завершил оформление Казанского собора: на куполе запустили гигантскую проекцию иконы Божьей матери

В Петербурге внесли последний штрих в новогоднее и рождественское украшение города — на куполе Казанского собора запустили обещанную проекцию иконы Божьей матери.

Как рассказал журналистам вечером 27 декабря председатель комитета по печати Петербурга Сергей Серезлеев, таким образом в Смольном завершили формирование праздничной композиции Казанского собора – к финальному исполнению шли несколько лет. Работать новая проекция будет до 13 января 2019 года. Песнопения от записанного хора пока будут звучать каждый час. Позднее график может быть скорректирован.

Как писала «Фонтанка», изображение иконы Божьей матери, транслируется на купол с помощью шести мощных проекторов. Всего на украшение города в 2018 году потратили 315 млн рублей .