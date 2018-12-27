ЦИК Украины назвал дату начала избирательной кампании

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины объявила 31 декабря датой начала избирательного процесса выборов президента страны. Соответствующее постановление было принято в ходе заседания, передает телеканал «112 Украина» 27 декабря.

Предвыборная агитация кандидата разрешается со следующего дня после его регистрации до 00:00 29 марта 2019 года. Выборы президента должны состояться 31 марта 2019 года.

Ранее ЦИК Украины заявлял, что планирует потратить в общей сложности 4,77 млрд гривен ($175 млн) на проведение выборов в 2019 году. Из них на президентские выборы — 2,35 млрд гривен ($86,3 млн).