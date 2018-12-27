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27.12.2018 19:00
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Смольный не смог гарантировать рабочим «Метростроя» выплату 390 млн рублей задержанной зарплаты до Нового года

Смольный и «Метрострой» попытаются выдать 390 млн рублей зарплаты рабочим до конца года, но уверенности в успехе нет. Проблема в том, что сейчас на счета компании наложены ограничения налоговой инспекцией. 790 млн рублей должны быть списаны с них в качестве доначислений. Об этом было сообщено в ходе переговоров с рабочими, сообщает корреспондент «Фонтанки» со ссылкой на участников закрытой встречи руководства компании, вице-губернатора Николая Бондаренко и председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина с метростроителями.

Чиновники и представители компании сообщили рабочим о том, что попробуют через суд на время отменить ограничения от фискалов, и об этом ведутся переговоры с самими налоговиками.

В офисе компании около 40 метростроевцев сегодня собрались стихийно: в 17:30 там началось совещание, по итогам которого должна решиться судьба их зарплат.

Напомним, днём 26 декабря около 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» отказались выходить из шахты строящейся станции метро «Театральная» в Петербурге. Люди объявили забастовку и сообщили, что будут голодать до тех пор, пока не получат зарплату. Охрана не пустила вниз и вечернюю смену, опасаясь того, что бастовать решили не только те рабочие, что находятся в шахте, но и вновь прибывшие.

К протестующим приезжал замдиректора «Метростроя» Владимир Харенков. Он объяснял бастующим, что задержка выплат связана с арестом счетов компании налоговой инспекцией. Со слов Харенкова, «проблема решается»; более того, он сообщил, что уже завтра метростроевцы «возможно, получат» свою зарплату. В компании в ответ на забастовку сообщили, что выполнили работ на 1 млрд рублей и сейчас ждут, когда Смольный их примет. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры в свою очередь заявил, что принял у «Метростроя» работ на сумму более 750 млн рублей и деньги у компании на зарплаты должны быть. Впоследствии ситуация попала под личный контроль врио губернатора Петербурга Александра Беглова.


© Фонтанка.Ру

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