Налог на авиабезопасность в Турции не затронет российских туристов

Введение в Турции налога на авиабезопасность, который с 1 января 2019 года будет взиматься с вылетающих из страны пассажиров, не затронет аэропорты Стамбула, Антальи, Аланьи, Миласа-Бодрума, Анкары и Измира, в которые выполняются международные рейсы из России, следует из циркуляра, изданного главным управлением аэропортов Турции (DHMI).

В документе отмечается, что введение нового налога коснется турецких аэропортов, которые относятся к ведению DHMI, сообщает РИА Новости 27 декабря.

Согласно документу, заплатить от 1 до 3 евро в зависимости от сезона придется пассажирам, вылетающим международными рейсами из следующих аэропортов: Адана, Газиантеп, Кайсери, Трабзон, Хатай, Эрзурум, Агры, Адыяман, Амасья, Балыкесир, Батман, Бурса, Чанаккале, Денизли, Диярбакыр, Элязыг, Эрзинджан, Ыгдыр, Ыспарта, Кахраманмараш, Карс, Кастамону, Коджаэли, Конья, Малатья, Мардин, Муш, Орду-Гиресун, Самсун, Сиирт, Синоп, Сивас, Шанлыурфа, Текирдаг, Токат, Ушак и Ван.

Аэропорты Стамбула, Антальи, Аланьи, Миласа-Бодрума, Анкары и Измира обслуживаются оператором аэропортов TAV, поэтому нововведение на них не распространяется.

Ранее АТОР сообщил о том, что с 1 января туристы, посещающие Турцию, будут платить налог за безопасность в аэропортах в полтора евро.