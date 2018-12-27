Mitsubishi отзывает в России почти 5 тысяч пожароопасных Outlander. У них проблемы с аккумулятором

Компания «MMC Рус» объявила об отзыве почти пяти тысяч новых кроссоверов Mitsubishi Outlander. Из-за дефекта кабеля аккумулятора они могут загореться.

Как сообщает 27 декабря пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 4950 автомобилей Mitsubishi Outlander, проданных с марта по август 2018 года. У них может перегреться минусовый кабель аккумуляторной батареи, что в худшем случае чревато пожаром.

В дилерских центрах у автомобилей проверят минусовый кабель АКБ и при необходимости заменят его. Работы выполнят бесплатно для владельцев.

Узнать, попал ли автомобиль под отзыв, можно, сверив его VIN-код с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.

Напомним также, что с 1 января 2019 года Mitsubishi поднимет российские цены на весь модельный ряд. В компании подорожание объясняют увеличением ставки НДС.