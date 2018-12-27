Поезд убрали с путей в Кудрово. Автобусное движение из Петербурга восстановлено

Переезд на улице Дыбенко в областном Кудрово открыт вечером 27 декабря после столкновения с маршруткой. Машину и грузовой локомотив растащили.

По данным «Фонтанки», автобусное движение от станции метро «Улица Дыбенко» в Кудрово было восстановлено примерно к шести часам вечера в четверг, 27 декабря. Локомотив не получил существенных повреждений и уехал с переезда сам, раскуроченную маршрутку увез эвакуатор.

Поезд и маршрутка столкнулись неподалеку от грузовой станции Нева в 14:30, с места ДТП с легкими травмами медики увезли четверых пассажиров. Водитель ехал на красный, сам он уверяет, что запрещающего сигнала светофора не видел. www.fontanka.ru/2018/12/27/108/