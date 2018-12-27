Ночью перекроют четыре съезда на развязке КАД и Дачного. Там продолжают менять знаки

В течение семи часов с вечера 27 до утра 28 декабря на развязке кольцевой автодороги Петербурга с Западным скоростным диаметром и Дачным проспектом будут полностью закрыты для движения три съезда. Еще один закроют на два часа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 23:00 27 декабря до 6:00 28 декабря будут перекрыты съезды с Предпортовой улицы на Дачный проспект, ЗСД и внутреннее кольцо КАД. ООО СПК «Зелёный город» меняет там знаки индивидуального проектирования на П-образных металлических опорах над дорогой.

Также с 3:00 до 5:00 28 декабря перекроют съезд с Дачного проспекта на внутреннее кольцо КАД. Там будут демонтировать стойку П-образной опоры.

Напомним, что работы на развязке начались на минувшей неделе: первые съезды перекрывали в ночь на 22 декабря. Съезды с Предпортовой на Дачный, ЗСД и внутреннее кольцо КАД также закрывали в ночь на 26 декабря.