Двойной удар: смертельное лобовое с фурой в Ленобласти спровоцировало еще одно лобовое с фурой

Появились фотографии с места смертельной аварии на автодороге Вологда – Новая Ладога в Бокситогорском районе Ленобласти. На снимках не два участника ДТП, а четыре: следом за первым столкновением произошло еще одно такое же. Второе обошлось без тяжелых последствий.

Напомним, авария произошла 27 декабря в 8:07 в районе села Сомино. По предварительным данным, на 348-м километре трассы Вологда – Новая Ладога 56-летний водитель фуры Volvo FH12 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с минивэном Peugeot Partner, за рулем которого находился 43-летний мужчина, сообщает «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» со ссылкой на ГИБДД.

Водитель «Пежо» погиб на месте, пятеро его пассажиров получили травмы. У одной женщины они легкие, у женщины и мужчины – средней степени тяжести. Ещё двое мужчин в тяжёлом состоянии были доставлены в реанимационное отделение Пикалёвской городской больницы.

Затем в этом же месте произошло второе ДТП. Водители Volkswagen Touareg и еще одной фуры стали одновременно объезжать разбитые машины и столкнулись лоб в лоб. Участники отделались легкими травмами и были отпущены домой.