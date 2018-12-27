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28.12.2018 12:00
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Место для тех, кто влюблен в Петербург

Адмиралтейский район начинается с Медного всадника и парадной Сенатской площади, а заканчивается промзонами за Обводным каналом. Оказывается, не только география, но и история этой части Петербурга построена на контрастах.

Место для тех, кто влюблен в Петербург

RBI

Недоремонт хуже революции

Дворцы вельмож и великих князей на Английской набережной, Мойке, Галерной улице до 1918 года блистали роскошными интерьерами – а после в них появились знаменитые советские коммунальные квартиры. Доходные дома эпохи модерна и неоклассицизма пережили несколько революций и блокаду – но больше всего пострадали от петербургского климата и отсутствия нормального ремонта на протяжении десятилетий. 

«Если сравнить темпы реконструкции домов в центре Петербурга и темпы, которыми центр ветшает, – увидим, какая разница между ними! Новые аварийные дома появляются значительно быстрее. Приблизительные подсчеты дают цифру от 7 до 10 тысяч – столько исторических зданий в центре Петербурга. Многие из них нуждаются в реконструкции уже сегодня!» – говорит Эдуард Тиктинский, президент Группы RBI, одной из немногих девелоперских компаний, которые активно занимаются реконструкцией исторических зданий в центральных районах Петербурга.

RBI
RBI

Дом с дворянскими корнями

Пока в Адмиралтейском районе новые девелоперские проекты – редкость. Места замечательные (или лучше сказать «достопримечательные»), атмосферные, с набережными рек и каналов, знаменитыми памятниками. Но слишком сложно для большинства застройщиков работать в условиях плотной исторической застройки и жестких градостроительных нормативов. И почти каждый новый проект – событие. Один из таких проектов, дом «Болконский» на 11-й Красноармейской, стартовал в 2018 г.

Дом на Красноармейской – проект для фанатов этих мест, для тех, кто влюблен в Адмиралтейский район, в окрестности Фонтанки, в силуэты Троицкого и Никольского соборов. В этой части Адмиралтейского района, действительно, уже достаточно давно не появлялось новых проектов. А теперь будет возможность купить здесь новое жилье. Многих привлекает удобное расположение рядом с центром. Если что, за 15 минут можно дойти до метро «Технологический институт».

Чтобы сохранить петербургскую «атмосферность» этих мест, а то и воссоздать ее заново (если в советское время она где-то оказалась утрачена), нужно тонко ощущать городскую ткань, «чувствовать архитектуру». Не случайно архитекторы «Болконского» вдохновлялись стилистикой роскошных петербургских доходных домов начала XX века, когда в столице были в моде модерн и неоклассицизм. Светло-серая гамма фасадов, ризалиты и эркеры, скатная кровля с окошками-люкарнами – все это придает будущему зданию вид, традиционный для исторического Петербурга.

RBI
RBI

Вторая ласточка

Что же, Адмиралтейский район из ветхого снова превращается в район фешенебельных новостроек? Пока его можно назвать недооцененным: спрос уже есть, а новых проектов еще немного. Еще один из них уже анонсирован: на 12-й Красноармейской Группа RBI выкупила участок, где до 2012 года находился доходный дом мебельной фабрики Тарасова. Компания намерена восстановить утраченное историческое здание в прежних габаритах. Это будет уже второй проект компании в Адмиралтейском районе, а за RBI наверняка «потянутся» и другие.

Элитное жилье в центре, тем более сделанное и оформленное как произведение искусства, радует глаз не только состоятельных людей. Оно меняет к лучшему всю городскую среду – среду обитания всех и каждого. Новый дом – это больше зелени, лучше виды, меньше припаркованных машин, ведь они «спрятаны» в подземном паркинге. Так серые пятна на карте центра Петербурга постепенно уступают место фешенебельным кварталам.

ЖК «Болконский» – застройщик ООО "Эперон", проектная декларация на сайте https://www.rbi.ru/declarations/

 

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