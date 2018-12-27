Глава РУСАДА обратился к Путину: Российский спорт сейчас находится у края пропасти

Российское антидопинговое агентство вновь могут лишить статуса соответствия, что приведет к полной изоляции отечественного спорта. Это в четверг, 27 декабря, заявил глава РУСАДА Юрий Ганус в официальном обращении к президенту РФ Владимиру Путину.

20 сентября Исполком Всемирного антидопингового агентства спустя три года восстановил в правах РУСАДА, при условии выполнения до 31 декабря 2018 года некоторых условий. На сегодняшний момент были исполнены все условия, кроме одного: специалисты ВАДА так и не получили полноценный доступ к базам Московской лаборатории, где хранятся результаты анализов российских спортсменов.

«Я выражаю беспокойство не столько о вероятной утрате статуса соответствия РУСАДА, сколько о последствиях несоблюдения условий возвращения статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, когда наши спортсмены будут отстранены от участия во всех международных соревнованиях, когда мы лишимся права проводить на территории России соревнования международного уровня, когда мы лишимся права участия в управлении международными спортивными», – сказал Ганус в своем обращении к Путину, опубликованном на сайте РУСАДА.

По словам главы РУСАДА, российский спорт сейчас «находится у края пропасти».

«Я прошу Вас защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов. Доверие очень сложно возвращать, когда призраки прошлого удерживают наше движение вперед», – подчеркнул Ганус.

В начале декабря 2018 года специалисты ВАДА прибыли в Москву, но вскоре были вынуждены прекратить работу. Как заявили во Всемирном антидопинговом агентстве, российские власти заявили об отсутствии сертификации иностранного оборудования в соответствии с отечественным законодательством.