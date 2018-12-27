Мошенники зарабатывают к праздникам. Неизвестные приписали «Теплосети Санкт-Петербурга» батареи и счетчики

Предновогодний заработок решили обеспечить себе предприимчивые мошенники, прикрываясь названием АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В компании принимают обратные звонки жителей Петербурга, которым объясняют – батареи и счетчики теплоэнергетики не меняют.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе организации, только за сегодня, 27 декабря, им перезвонили около тридцати человек с вопросами о батареях. Горожане решили предусмотрительно переспросить, стоит ли впускать в квартиру ремонтника, который по телефону представился сотрудником компании. Но ни квартирными счетчиками, ни батареями в АО не занимаются – зона ответственности организации заканчивается у входа трубы в дом.

Большинство тех, кто обратился с вопросами в «Теплосеть Санкт-Петербурга», живут в южных районах города.