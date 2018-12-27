В Керченском колледже возобновили занятия в отремонтированной после нападения части здания

После обучения в несколько смен студенты крымского учебного заведения смогли вернуться в старый корпус, пострадавший от взрыва и пуль.

«В уцелевшем крыле Керченского политехнического колледжа впервые после октябрьской трагедии возобновились занятия», – написал 27 декабря глава администрации города Сергей Бороздин в своем «Фейсбуке».

По его словам, на ремонт ушло более полумиллиона рублей. Помимо этого, был восстановлен не использовавшийся с 70-х годов запасной выход, а также были установлены новые двери.

«Все это время студенты колледжа "ютились" в третьем корпусе. Учеба была организована в две смены», – отметил Бороздин.

Директор колледжа Ольга Гребенникова рассказала, что рада вернуться в здание, где "все приспособлено для обучения".

Главный вход в учебное заведение до сих пор закрыт, а часть здания – недоступна.

Напомним, что восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с дробовиком и самодельными взрывными устройствами. Одно он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». Стрелку назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. На фоне трагедии Государственная дума ФС РФ в третьем чтении приняла закон о защите детей от колумбайн-сообществ, проект которого был внесен Ириной Яровой.