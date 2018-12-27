33 крокодила. Во Внуково задержали туриста с чемоданом рептилий и 6 тарантулами

Таможенники разлучили российского туриста с экзотическими сувенирами после поездки в Мексику. Сразить знакомых не удалось, но сотрудников столичного Внуково змея, пауки и десятки маленьких крокодилов впечатлили.

Внуковская таможня

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе таможни аэропорта Внуково 27 декабря, оригинальный груз попался вместе с пассажиром из мексиканского Канкуна накануне. Содержимое его багажа не оставило шанса пройти контроль: он попытался провезти в Россию 33 крокодила и шесть пауков-тарантулов.

Маленькие пресмыкающиеся теснились в коробке, членистоногие удостоились одноместных банок. «МК» добавляет, что «зоопарком» 37-летний москвич собирался одарить друзей и коллег. После пересчёта трёхмесячных крокодилов оказалось 32, а за 33-го приняли мексиканскую королевскую змею. Масштаб он объяснил не своей общительностью, а низкой ценой экзотики и покупательским порывом. Убедить таможенников в некоммерческом интересе бывшему владельцу зоомагазина не удалось.

Питомцев пристроили в специализированный центр передержки, владельца оставили давать объяснения.