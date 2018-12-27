Посреди Невского бросили Lamborghini, пережившую таран трамвая. Водитель объясниться не смог

Приметную иномарку заметили петербуржцы посреди Невского проспекта днем 27 декабря. Белая Lamborghini Aventador напротив Казанского собора осталась без водителя и знаков аварийной остановки. Машина и ее владелец горожанам уже известны.

Lamborghini стояла напротив Казанского собора в левой полосе, позже она оказалась ближе к тротуару.

О владельце уже писал «Водитель Петербурга»: автомобиль принадлежит молодому бизнесмену Кириллу Терентьеву с лета 2017 года. В марте этого года «Ламба» попала под трамвай на мосту Александра Невского.

В разговоре с «Фонтанкой» Терентьев не смог объяснить, почему оставил машину на Невском, но подтвердил, что сам был за рулем. «Какое это имеет значение?» – задал вопрос петербуржец и повесил трубку.

В комментариях к посту в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы отметили, что неподалеку от брошенной иномарки стоял «Хендэ» с помятым номером.

По данным «Фонтанки», Терентьев регулярно нарушает правила дорожного движения, за последние три года у него накопилось минимум полсотни штрафов.