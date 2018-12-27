Происшествия
Посреди Невского бросили Lamborghini, пережившую таран трамвая. Водитель объясниться не смог
Приметную иномарку заметили петербуржцы посреди Невского проспекта днем 27 декабря. Белая Lamborghini Aventador напротив Казанского собора осталась без водителя и знаков аварийной остановки. Машина и ее владелец горожанам уже известны.
Lamborghini стояла напротив Казанского собора в левой полосе, позже она оказалась ближе к тротуару.
О владельце уже писал «Водитель Петербурга»: автомобиль принадлежит молодому бизнесмену Кириллу Терентьеву с лета 2017 года. В марте этого года «Ламба» попала под трамвай на мосту Александра Невского.
В разговоре с «Фонтанкой» Терентьев не смог объяснить, почему оставил машину на Невском, но подтвердил, что сам был за рулем. «Какое это имеет значение?» – задал вопрос петербуржец и повесил трубку.
В комментариях к посту в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы отметили, что неподалеку от брошенной иномарки стоял «Хендэ» с помятым номером.
По данным «Фонтанки», Терентьев регулярно нарушает правила дорожного движения, за последние три года у него накопилось минимум полсотни штрафов.