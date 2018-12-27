В Финляндии просят запретить фейерверки

В Финляндии сегодня, 27 декабря, началась продажа пиротехники. Однако новогодние салюты радуют не всех – 20 тысяч человек подписали петицию о запрете фейерверков, сообщает Yle.

Как пишет издание, недовольных с каждым годом становится всё больше и больше. Они сетуют на шум и мусор, который остаётся после салютов, а также указывают на то, что громкие звуки пугают домашних животных. В петиции критики популярного новогоднего развлечения просят ввести ограничение на запуск громкой пиротехники.

Использование пиротехники в Финляндии и так строго регламентировано. Запуск фейерверков разрешен только в канун праздника с шести часов вечера 31 декабря до двух часов ночи 1 января.

Ввозить в Финляндию фейерверки строго запрещено.